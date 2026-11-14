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斑馬線旁黃格子不是裝飾！台北、台中路口都有設置

▲台北市借鏡國外做法，以約40公分見方的黃格增加辨識度，部分路口已設置相關標記，台中也將設計用於學校周邊通學安全改善。（圖／中市府提供www.taichung.gov.tw）

壓到黃色格子不會罰 沒禮讓行人最高開罰3萬6000元

▲若未停讓行人，依違規情節可處1200元至3萬6000元罰鍰，造成重傷或死亡更可能被吊銷駕照。（示意圖／記者徐銘穗攝）

開車經過路口時，若發現斑馬線兩側多了一排黃色方格，可別以為是特殊停車區或禁止跨越標線。事實上，這是台北市、台中市參考新加坡、日本做法設置的警示標記，透過黃白色彩對比提高行人穿越道的辨識度，提醒駕駛提前減速、留意行人。至於車輪壓過黃色方格會不會挨罰？方格本身並非禁止跨越標線，壓過不會直接受罰，但未禮讓行人最高可罰3萬6000元，嚴重肇事還可能遭吊銷駕照。「路上觀察學院」臉書社團曾有網友分享路口照片，發現斑馬線兩側出現一排黃色方格，疑惑詢問「看不懂，有請高人指點。」照片曝光後，不少網友笑稱這種標線看起來像賽車起跑線，還以為是瑪利歐賽車起點。事實上，台北市過去接連接獲民眾反映，部分駕駛行經路口時速度過快，讓行人難以安全通過，因此市府參考新加坡等地的道路設計，在部分路口增設黃色方格，利用醒目色彩提醒駕駛前方有行人穿越道，應提早放慢車速。北市自2020年6月起試辦「彩色標記行人穿越道線」，在白色斑馬線前後增繪約40公分見方的黃色方格，透過高對比設計提升辨識度，目前相關彩色標記已持續推廣至超過695處路口。另有學區採用綠底白線等不同版本，同樣是為了提醒駕駛減速、隨時準備停車。台中市今年3月也將類似設計導入通學安全改善工程，在西屯區上安國小周邊設置示範路口，除了把斑馬線加寬至5至6公尺，也加入黃色棋盤格標線，藉由醒目格紋提醒駕駛提前減速。這類彩色標線在不增加照明的情況下，夜間反光對比度達1.21，高於一般標線的1.09；民調也有85%的駕駛認為，標線對提醒減速具有明顯效果。斑馬線在法規上的正式名稱為「枕木紋行人穿越道線」，依《道路交通標誌標線號誌設置規則》第185條設置，供行人穿越道路使用；黃色方格則是提高辨識度的輔助標記，並非禁止車輛跨越的標線，因此不能單憑壓過方格就認定違規。不過，駕駛若行經斑馬線未停讓行人，仍會依《道路交通管理處罰條例》第44條開罰，包含「未暫停讓行人先行」罰1200元至6000元、「遇到視覺功能障礙者未停讓」罰2400元至7200元、「未禮讓行人導致受傷」罰7200元至3萬6000元，並吊扣駕照1年；致人重傷或死亡，則吊銷駕照。