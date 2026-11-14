2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（14）日在東京巨蛋進行預賽最終戰，戰績1勝1敗的中華隊正面迎戰0勝2敗的韓國隊，雙方分別推出徐翔聖交手李路雲。中華隊目標隊史首次闖入冠軍賽，因此今日的「台韓大戰」非贏不可，打線能否延續氣勢、突破韓國隊投手群成關鍵。此外，韓國隊幾位核心打者在前役甦醒，中華隊投手群在對戰時需小心應對，避免出現失投球挨轟。《NOWNEWS今日新聞》為您整理亞冠賽台韓大戰「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍2026亞冠賽賽程
📍2026亞冠賽預賽戰績表
📍中華隊vs韓國隊基本資訊
📍亞冠賽賽事規則
📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs韓國隊陣容
📍2026亞冠賽要去哪看？
⚾2026亞冠賽完整賽程
⚾2026亞冠賽預賽戰績表
⚾中華隊vs韓國隊基本資訊
對戰組合：中華隊 vs 韓國隊
比賽時間：11月14日18：00
比賽場地：東京巨蛋
先發投手：徐翔聖 vs 李路雲
🟡徐翔聖本季在日職二軍出賽11場（4場先發），拿下3勝1敗、防禦率2.61。本季共投31局，送出15次三振、8次四死球。
🟡李路雲本季在韓職一軍出賽50場，拿下8勝4敗、7次中繼成功、防禦率5.61。本季共投69局，送出66次三振、35次四死球。
⚾亞冠賽賽事規則
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
⚾亞冠賽中華隊過往戰績如何？
中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。
今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。
⚾中華隊vs韓國隊戰局分析
🚩中華隊搶冠軍賽門票重要一戰：中華隊昨日險勝澳洲隊，戰績形成1勝1敗，此戰交手0勝2敗的韓國隊。只要中華隊能夠贏球，就有相當高的機會晉級冠軍賽（需納入午場日澳戰結果）。
🚩警戒韓國隊核心打者：韓國隊雖然前役以5：9不敵日本隊，但同時展現驚人的打擊火力。中華隊須特別警戒韓東熙、金倒永、金揮執、安賢民等強打者，若無法順利壓制，將會陷入苦戰。
🚩徐翔聖生涯首度面對韓國：中華隊將抗韓重任交給旅日小將徐翔聖，這是他成人級國際賽首度交手韓國隊。徐翔聖這2年曾代表中華隊參加WBCQ經典賽資格賽、名古屋亞運，2場賽事繳出的投球內容都相當不錯，若徐翔聖能延續季末在二軍的投球狀態，將成為中華隊勝負關鍵。
🚩打線能否突破韓國投手群：中華隊前役揮別首戰遭到完封的陰霾，昨日從澳洲隊手中攻下6分，但整體打線發揮狀況仍不到最佳。從前兩戰來看，韓國隊後援投手群的壓制能力並不理想，因此比賽後半段可能成為勝負分水嶺。
⚾亞冠賽中華隊vs韓國隊陣容
📍亞冠賽中華隊28人名單（總教練：高志綱）
投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）
捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）
內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）
外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）
📍亞冠賽韓國隊28人名單（總教練：崔元豪）
投手14人：金太亨（起亞虎）、朴示洹（LG雙子）、禹康訓（LG雙子）、金晉旭（樂天巨人）、李路雲（SSG登陸者）、朴晶慜（樂天巨人）、金健優（SSG登陸者）、李峻赫（NC恐龍）、金旼俊（SSG登陸者）、崔浚鏞（樂天巨人、外卡）、曹東昱（韓華鷹）、全俊杓（培證英雄）、成泳卓（起亞虎）、金映祐（LG雙子）
捕手2人：曹邢宇（SSG登陸者）、許引瑞（韓華鷹）
內野手7人：金揮執（NC恐龍）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、李在玹（三星獅）、文禎彬（LG雙子）、韓東熙（樂天巨人、外卡）、安宰奭（斗山熊）
外野手5人：金珉錫（斗山熊）、安賢民（KT巫師）、朴在賢（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、外卡）
⚾2026亞冠賽要去哪看？
網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）
有線電視：緯來體育台
MOD：愛爾達體育2台
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📍2026亞冠賽賽程
📍2026亞冠賽預賽戰績表
📍中華隊vs韓國隊基本資訊
📍亞冠賽賽事規則
📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs韓國隊陣容
📍2026亞冠賽要去哪看？
|日期
|開賽時間（台灣時間）
|組合
|11月12日
|中午11：00
|澳洲 8：7 韓國
|11月12日
|晚間18：00
|日本 5：0 中華隊
|11月13日
|中午11：00
|中華隊 6：4 澳洲
|11月13日
|晚間18：00
|韓國 5：9 日本
|11月14日
|中午11：00
|日本vs 澳洲
|11月14日
|晚間18：00
|中華隊 vs 韓國
|11月15日
|上午10：00
|季軍賽
|11月15日
|晚間18：00
|冠軍賽
|排名
|球隊
|戰績
|1
|日本
|2勝0敗
|2
|中華隊
|1勝1敗
|2
|澳洲
|1勝1敗
|4
|韓國
|0勝2敗
對戰組合：中華隊 vs 韓國隊
比賽時間：11月14日18：00
比賽場地：東京巨蛋
先發投手：徐翔聖 vs 李路雲
🟡徐翔聖本季在日職二軍出賽11場（4場先發），拿下3勝1敗、防禦率2.61。本季共投31局，送出15次三振、8次四死球。
🟡李路雲本季在韓職一軍出賽50場，拿下8勝4敗、7次中繼成功、防禦率5.61。本季共投69局，送出66次三振、35次四死球。
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
⚾亞冠賽中華隊過往戰績如何？
中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。
今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。
🚩中華隊搶冠軍賽門票重要一戰：中華隊昨日險勝澳洲隊，戰績形成1勝1敗，此戰交手0勝2敗的韓國隊。只要中華隊能夠贏球，就有相當高的機會晉級冠軍賽（需納入午場日澳戰結果）。
🚩警戒韓國隊核心打者：韓國隊雖然前役以5：9不敵日本隊，但同時展現驚人的打擊火力。中華隊須特別警戒韓東熙、金倒永、金揮執、安賢民等強打者，若無法順利壓制，將會陷入苦戰。
🚩徐翔聖生涯首度面對韓國：中華隊將抗韓重任交給旅日小將徐翔聖，這是他成人級國際賽首度交手韓國隊。徐翔聖這2年曾代表中華隊參加WBCQ經典賽資格賽、名古屋亞運，2場賽事繳出的投球內容都相當不錯，若徐翔聖能延續季末在二軍的投球狀態，將成為中華隊勝負關鍵。
🚩打線能否突破韓國投手群：中華隊前役揮別首戰遭到完封的陰霾，昨日從澳洲隊手中攻下6分，但整體打線發揮狀況仍不到最佳。從前兩戰來看，韓國隊後援投手群的壓制能力並不理想，因此比賽後半段可能成為勝負分水嶺。
⚾亞冠賽中華隊vs韓國隊陣容
📍亞冠賽中華隊28人名單（總教練：高志綱）
投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）
捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）
內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）
外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）
📍亞冠賽韓國隊28人名單（總教練：崔元豪）
投手14人：金太亨（起亞虎）、朴示洹（LG雙子）、禹康訓（LG雙子）、金晉旭（樂天巨人）、李路雲（SSG登陸者）、朴晶慜（樂天巨人）、金健優（SSG登陸者）、李峻赫（NC恐龍）、金旼俊（SSG登陸者）、崔浚鏞（樂天巨人、外卡）、曹東昱（韓華鷹）、全俊杓（培證英雄）、成泳卓（起亞虎）、金映祐（LG雙子）
捕手2人：曹邢宇（SSG登陸者）、許引瑞（韓華鷹）
內野手7人：金揮執（NC恐龍）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、李在玹（三星獅）、文禎彬（LG雙子）、韓東熙（樂天巨人、外卡）、安宰奭（斗山熊）
外野手5人：金珉錫（斗山熊）、安賢民（KT巫師）、朴在賢（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、外卡）
⚾2026亞冠賽要去哪看？
網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）
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