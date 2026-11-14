2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（14）日在東京巨蛋進行預賽最終戰，戰績1勝1敗的中華隊正面迎戰0勝2敗的韓國隊，雙方分別推出徐翔聖交手李路雲。中華隊目標隊史首次闖入冠軍賽，因此今日的「台韓大戰」非贏不可，打線能否延續氣勢、突破韓國隊投手群成關鍵。此外，韓國隊幾位核心打者在前役甦醒，中華隊投手群在對戰時需小心應對，避免出現失投球挨轟。《NOWNEWS今日新聞》為您整理亞冠賽台韓大戰「先發投手、轉播、分析」一次看。

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🟡本文重點摘要

📍2026亞冠賽賽程

📍2026亞冠賽預賽戰績表

📍中華隊vs韓國隊基本資訊

📍亞冠賽賽事規則

📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？

📍中華隊vs韓國隊陣容

📍2026亞冠賽要去哪看？

▲2026亞冠賽中華隊前役以6：4逆轉擊退澳洲隊，取得本屆預賽首勝。（圖／中華職棒提供）
▲2026亞冠賽中華隊前役以6：4逆轉擊退澳洲隊，取得本屆預賽首勝。（圖／中華職棒提供）
2026亞冠賽完整賽程

日期 開賽時間（台灣時間） 組合
11月12日 中午11：00 澳洲 8：7 韓國
11月12日 晚間18：00 日本 5：0 中華隊
11月13日 中午11：00 中華隊 6：4 澳洲
11月13日 晚間18：00 韓國 5：9 日本
11月14日 中午11：00 日本vs 澳洲
11月14日 晚間18：00 中華隊 vs 韓國
11月15日 上午10：00 季軍賽
11月15日 晚間18：00 冠軍賽
2026亞冠賽預賽戰績表

排名 球隊 戰績
1 日本 2勝0敗
2 中華隊 1勝1敗
2 澳洲 1勝1敗
4 韓國 0勝2敗
中華隊vs韓國隊基本資訊

對戰組合：中華隊 vs 韓國隊

比賽時間：11月14日18：00

比賽場地：東京巨蛋

先發投手：徐翔聖 vs 李路雲

🟡徐翔聖本季在日職二軍出賽11場（4場先發），拿下3勝1敗、防禦率2.61。本季共投31局，送出15次三振、8次四死球。

🟡李路雲本季在韓職一軍出賽50場，拿下8勝4敗、7次中繼成功、防禦率5.61。本季共投69局，送出66次三振、35次四死球。

▲2026亞冠賽中華隊投手徐翔聖，今日扛下「台韓大戰」先發重任。（圖／中職提供,2026.11.7）
▲2026亞冠賽中華隊投手徐翔聖，今日扛下「台韓大戰」先發重任。（圖／中職提供,2026.11.7）
亞冠賽賽事規則

根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。

本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。

本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。

亞冠賽中華隊過往戰績如何？

中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。

今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。

▲2026亞冠賽韓國隊內野手金揮執，昨日對上日本隊時，擊出一發深遠的3分砲，本屆打擊近況超火燙。（圖／美聯社／達志影像）
▲2026亞冠賽韓國隊內野手金揮執，昨日對上日本隊時，擊出一發深遠的3分砲，本屆打擊近況超火燙。（圖／美聯社／達志影像）
中華隊vs韓國隊戰局分析

🚩中華隊搶冠軍賽門票重要一戰：中華隊昨日險勝澳洲隊，戰績形成1勝1敗，此戰交手0勝2敗的韓國隊。只要中華隊能夠贏球，就有相當高的機會晉級冠軍賽（需納入午場日澳戰結果）。

🚩警戒韓國隊核心打者：韓國隊雖然前役以5：9不敵日本隊，但同時展現驚人的打擊火力。中華隊須特別警戒韓東熙、金倒永、金揮執、安賢民等強打者，若無法順利壓制，將會陷入苦戰。

🚩徐翔聖生涯首度面對韓國：中華隊將抗韓重任交給旅日小將徐翔聖，這是他成人級國際賽首度交手韓國隊。徐翔聖這2年曾代表中華隊參加WBCQ經典賽資格賽、名古屋亞運，2場賽事繳出的投球內容都相當不錯，若徐翔聖能延續季末在二軍的投球狀態，將成為中華隊勝負關鍵。

🚩打線能否突破韓國投手群：中華隊前役揮別首戰遭到完封的陰霾，昨日從澳洲隊手中攻下6分，但整體打線發揮狀況仍不到最佳。從前兩戰來看，韓國隊後援投手群的壓制能力並不理想，因此比賽後半段可能成為勝負分水嶺。

亞冠賽中華隊vs韓國隊陣容

📍亞冠賽中華隊28人名單（總教練：高志綱）

投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）

捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）

內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）

外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）

📍亞冠賽韓國隊28人名單（總教練：崔元豪）

投手14人：金太亨（起亞虎）、朴示洹（LG雙子）、禹康訓（LG雙子）、金晉旭（樂天巨人）、李路雲（SSG登陸者）、朴晶慜（樂天巨人）、金健優（SSG登陸者）、李峻赫（NC恐龍）、金旼俊（SSG登陸者）、崔浚鏞（樂天巨人、外卡）、曹東昱（韓華鷹）、全俊杓（培證英雄）、成泳卓（起亞虎）、金映祐（LG雙子）

捕手2人：曹邢宇（SSG登陸者）、許引瑞（韓華鷹）

內野手7人：金揮執（NC恐龍）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、李在玹（三星獅）、文禎彬（LG雙子）、韓東熙（樂天巨人、外卡）、安宰奭（斗山熊）

外野手5人：金珉錫（斗山熊）、安賢民（KT巫師）、朴在賢（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、外卡）

2026亞冠賽要去哪看？

網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）

有線電視：緯來體育台

MOD：愛爾達體育2台

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...