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▲蔡康永的話一直都極具感染力。（圖／資料照）

主持人蔡康永近期因出席政治人物的造勢場合，引發討論，甚至被中國廠商封殺、解除合作，讓外界格外關注他的現況。昨（14）日深夜，蔡康永就在Threads發文，用4段金句來解釋「陪伴、彌補、在乎、珍惜」這4件事，優雅的文筆讓粉絲看了全都佩服不已，貼文狂吸5.2萬人按讚，更有網友直言這是「真正的振聾發聵」。蔡康永昨晚在Threads發文：「」簡單4句話蘊含滿滿能量還有人生體悟，讓他貼文曝光8小時就累積5.2萬人按讚。網友紛紛留言誇獎蔡康永：「真正的振聾發聵」、「康永哥，我們有好好聽話長大，再幾天過後我們也會去選擇我們想要的生活」、「重點是最後一句」、「謝謝您總是這麼暖心，用文字化為強而有力的後盾」、「這篇有洋蔥，請在一切還沒有太遲之前，好好珍惜」。許多人被蔡康永的文字感動，更猜測他的最後一句話：「如果懂得珍惜，我們會在一切還沒有太遲的時候就珍惜」，是在呼籲大家要踴躍出門投票。不過也有另一派粉絲表示：「拜託大家不要超譯，給康永哥一點空間」，希望外界不要再將蔡康永的文字做政治上的聯想。