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東北季風還在影響！

北台灣、東部雨下到周一

▲下周三至下周五（11月18日至11月20日）還有一波更強冷空氣南下，北台灣氣溫將出現斷崖式下滑。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周三鋒面襲台！東北季風接力：連冷3天最低溫探12度

▲周一、周二雨勢較為趨緩，周三會有新一波鋒面通過、東北季風增強。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（15）日北台灣天氣仍受到東北季風影響，根據氣象專家吳德榮表示，今日白天起至明（16）日，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，且北台灣氣溫轉涼，下周二（17日）才會逐漸回溫；但到了下周三（18日）下午鋒面抵達，接著下周四（19日）起又有一波東北季風，迎風面變天轉雨，冷空氣也將持續影響2至3天，屆時將會帶來平地最低溫12度，民眾記得留意天氣變化。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，根據歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，短波槽已通過，降雨減緩，今（15）日白天起至明（16）日仍受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨的機率，北臺轉涼。各地區氣溫如下：北部19至26度、中部20至29度、南部21至32度、東部18至30度。針對一周天氣部分，吳德榮分析，週二（17日）東北季風減弱、西晴、東偶局部短暫雨，氣溫回升。但週三（18日）下午鋒面到、天氣轉變、氣溫降。等到週四、五（19、20日）另一東北季風影響，迎風面仍有局部短暫雨；冷空氣持續約2、3天，明顯轉涼，能帶來的平地最低氣溫約12度，比前一波略低。週六（21日）起東北季風減弱、各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升。