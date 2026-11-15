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▲傅榆（左）致詞時突然發表台獨宣言，讓現場中國影人面露不悅，涂們後來更直接開嗆。（圖／翻攝自台視YouTube）

▲鞏俐在金馬55當天拒絕和李安一起上台頒獎，只是靜靜坐在台下看。（圖／資料照）

▲陶晶瑩當天是頒獎典禮主持人，她否認有得罪鞏俐。（圖／資料照）

第63屆金馬獎即將在11月22日登場，回顧過往盛況，2018年舉行的第55屆金馬獎堪稱最大歷史分水嶺。當年因導演傅榆的獲獎感言觸動兩岸政治敏感神經，導致當屆評審團主席鞏俐臨時拒絕與執委會主席李安一起上台當頒獎人，讓現場氣氛一度尷尬。而這場風波更促使中國官方隔年起，下令抵制金馬獎，中國主流電影與大牌藝人從此不再來台參加。過去金馬獎舉行時，劉德華、梁朝偉、張曼玉、章子怡、鞏俐等國際級巨星都會來台參加，讓金馬紅毯星光熠熠，只是近年這些香港、中國大牌藝人都不再來台，原因與第55屆金馬獎頒獎典禮有關。當時台灣導演傅榆以《我們的青春，在台灣》奪下最佳紀錄片，致詞時突然發表台獨立場：「」一番發言直接觸碰兩岸敏感神經。隨後，曾獲第54屆金馬影帝的中國演員涂們上台頒發最佳女主角時，為了反制傅榆，直接稱呼典禮為「中國台灣金馬獎頒獎」，並提及「兩岸一家親」等言論，引發台下陣陣騷動。接著，原定要壓軸與李安合頒「最佳劇情長片」的評審團主席鞏俐，在最後一刻，也臨時拒絕起身登台。李安當時獨自站在台上尷尬詢問鞏俐：「妳不上來跟我頒嗎？我想妳寧願跟妳的同事們坐在一起是不是？」台下的鞏俐僅面帶微笑、未發一語，就這樣看著李安獨自完成頒獎程序，讓場面相當尷尬。不僅如此，典禮落幕後，寒蟬效應更迅速發酵。中國影人當晚集體缺席金馬惜別酒會；導演張藝謀在慶功宴上，更嚴禁媒體採訪，男星胡歌則提前搭機離台。當時主演《如懿傳》的周迅、霍建華原本還要在台北舉辦宣傳記者會，最後也臨時取消，就連鄧超、孫儷、徐崢等與會明星，後來都陸續在微博轉發「中國，一點都不能少」的表態貼文。隔年，中共中央宣傳部電影局（國家電影局）更正式發布公告，宣布暫停中國電影和相關從業人員來台參加台北金馬影展。此後，中國、香港巨星不再出現在金馬獎紅毯上，就連去年靠馬來西亞電影《地母》奪得金馬影后的范冰冰，即便已被中國官方封殺多年，也不敢直接來台參加頒獎典禮。不過關於鞏俐當年拒絕上台和李安頒獎的原因，其實還有另外一個版本的說法，有傳言稱鞏俐會生氣，是因為典禮主持人陶晶瑩在開場介紹時漏掉她，未給予發言機會。對此，陶晶瑩當時也發文澄清：「天啊！冤枉！我在廣告時問鞏俐要不要說幾句話，她說她不想，她覺得自己已經說得夠多了。經過一再確認才不打擾她。」