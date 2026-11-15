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正式表態挑戰美國職棒大聯盟的日本橫濱高校18歲王牌右投織田翔希，已在MLB掀起前所未見的爭奪戰。據日媒報導，截至17日為止，預計將有多達12支MLB球團親自飛往日本與織田進行面談搶人。其中洛杉磯道奇隊今（14）日更派出曾主導網羅山本由伸與佐佐木朗希的球員人事副總裁蓋倫卡爾（Galen Carr）親自登門拜訪，在長達3小時的深談中盛讚織田是「全世界18歲最頂尖投手」、「高中時代佐佐木朗希以來的超級逸材」，並端出野茂英雄、陳金鋒等亞洲先驅者的光榮歷史全力招手。擁有最快球速157公里驚人火球的織田翔希，是今年日本業餘棒壇最受矚目的「頂級中之頂級」怪物新星。自11月4日德州遊騎兵率先造訪以來，包括紐約洋基、多倫多藍鳥、底特律老虎等在內的多支大聯盟勁旅紛紛派出高層幹部前往橫濱高校，與織田本人、母親祐子以及總教練村田浩明會面，預計到17日為止將累計多達12支球團展開「織田爭奪戰」。為了打動這位日本未來王牌，各球團無不使出渾身解數展現誠意。遊騎兵特地帶上旗下小聯盟現役投手——有「韓國大谷」之稱的19歲新星金成俊（Kim Seong-jun）與25歲日籍投手福田真啟現身說法；洋基則由投手育成部門核心人物山姆布里德（Sam Briend）資深總監親自坐鎮，國際球探總監馬里奧加薩（Mario Garza）更直言：「洋基最大的目標就是奪下世界大賽冠軍，他將是未來能做出巨大貢獻的關鍵球員。」老虎隊環太平洋協調員凱文胡克（Kevin Hooker）也給出極高評價：「放眼全美國，他絕對是同齡層中具備最頂尖天賦的球員之一。」而今日作為第9支造訪球隊登場的道奇隊更是誠意十足，由副總裁蓋倫卡爾率領鈴木顧問與杉浦球探親赴橫濱長濱球場，進行了至今各隊最長的超過3小時深談。自織田高一時便持續追蹤觀察的卡爾受訪時毫不掩飾對他的喜愛，熱血盛讚：「翔希擁有令人難以置信的天賦，我們非常看好他的成長空間與未來性，他毫無疑問是全世界18歲最頂尖的投手，我認為我們找到了自高中時期佐佐木朗希以來的超級逸材！」面對多隊競爭，道奇也打出了「情懷牌」，將繞過日職直接挑戰美職的織田定位為新一代「開拓者。卡爾強調：「道奇過去孕育並培養了無數先驅者，以開拓者姿態挑戰新世界早已深植在道奇的球團DNA中。」他細數當年開啟日本球員赴美熱潮的野茂英雄、韓國首位大聯盟球員朴贊浩，以及台灣首位登上大聯盟的陳金鋒，全都是由道奇一手栽培；如今陣中更擁有大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希三大日籍巨星，加上被大聯盟官網《MLB Pipeline》評為全聯盟30隊第一的小聯盟農場育成體系與完善的亞洲支援環境，競爭優勢不言而喻。不過報導也指出，由於大聯盟官方與球員工會的現行勞資協議（CBA）將於12月1日到期，在新版勞資協議達成共識之前，國際業餘自由球員的簽約程序極可能隨之凍結，因此織田翔希最終花落誰家，預計還需要一段時間才能正式揭曉。