我是廣告 請繼續往下閱讀

Nike鞋盒「紅色、橘色」差在哪？鞋店公開真正用途

▲Nike紅色鞋盒是休閒鞋款專用，鞋盒上常見大大的NIKE字樣與勾勾符號。（圖／記者張嘉哲攝）

橘色通常內含一般運動鞋、訓練鞋專用

紅色則是休閒鞋款專用

黑色則代表高單價鞋款

最後則是蒂芬妮綠款式，其是SB系列鞋盒，從2014年初使用至今

▲Nike蒂芬妮綠鞋盒是SB系列專用，從2014年初使用至今，過去SB系列鞋盒使用的顏色眾多，像是藍色、金色、粉紅色等都有。（圖／記者張嘉哲攝）

前員工證實「Nike鞋盒顏色有玄機」！隱藏差別曝光：黑色最昂貴

▲黑色鞋盒裝有Nike最高支線NikeLab，例如Nike Element 87 x Undercover、Nike Fear of god等，其定價通常會較高一點，價位大概等同於一到兩個橘色鞋盒鞋款。（圖／翻攝YouTube@球給彭尊 SPOOTD）

Nike鞋盒標籤藏「身分證字號」！一串字有用途：買鞋免搞錯

運動鞋大牌Nike聞名全世界且旗下鞋款多元，不少民眾購買Nike鞋款時除了關注價格以外，也會發現Nike鞋盒顏色相當多，包含橘色、紅色、黑色和蒂芬妮綠等。根據台灣網路鞋店賣場「AquaFeb Shop」解釋，Nike鞋盒顏色用途代表著不同功能的鞋款，像是橘色是一般球鞋或訓練鞋、紅色則是休閒鞋款、黑色則是高端支線NIKELab使用，而蒂芬妮綠則應用在SB系列上，就連曾任Nike員工的YouTuber丹尼Danny也證實，讓台灣鞋迷們全長知識。台灣網路鞋店賣場「AquaFeb Shop」過去在臉書上分享Nike鞋盒顏色冷知識，表示Nike鞋盒顏色眾多，通常有橘色、紅色、黑色以及蒂芬妮綠等，但Nike鞋盒不同的顏色，其實背後代表不同功能鞋款。AquaFeb Shop解釋4個Nike鞋盒顏色分別代表什麼，其中，也是最常見的鞋盒顏色；，鞋盒上常見大大的NIKE字樣與勾勾符號。至於，通常是高端支線NIKELab使用，若是 部分限量或聯名鞋款，甚至還會採用抽屜式設計；，過去SB系列鞋盒使用的顏色眾多，像是藍色、金色、粉紅色等都有。曾是Nike員工的YouTuber「丹尼Danny」，過去在YouTube頻道「球給彭尊 SPOOTD」也特別分享Nike鞋盒秘密，坦言其實可以透過鞋盒外觀，就能夠快速判斷裡面是什麼鞋款。其中Nike橘色鞋盒就是「最一般的」，像是Nike Free系列、epic react、metcon、hyperdunk系列跑鞋、訓練鞋等都是放在橘色鞋盒中。紅色鞋盒則代表休閒鞋款，例如Nike Air Max系列就是使用紅色款，或是較復古籃球鞋復刻後因科技有縮減，變成較休閒系列的話，也會裝在紅色鞋盒中，如Nike sportswear、life style等；黑色鞋盒裝有Nike最高支線NikeLab，例如Nike Element 87 x Undercover、Nike Fear of god等，其定價通常會較高一點，價位大概等同於一到兩個橘色鞋盒鞋款。值得一提的是，Nike鞋盒標誌上也有許多小巧思，如果想到鞋店買鞋，可以直接報該組號碼，讓店員去查或上網搜尋，就能避免搞錯鞋款等狀況發生。