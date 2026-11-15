民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨晚造勢時，進場不慎遭演出的神將擊中臉部，造成門牙斷裂當場濺血，滿口鮮血仍忍痛在台上完成演出。台北市長候選人沈伯洋今（15）日受訪表示昨晚有致電給對方，正好是要去看醫生的路上，「他本人非常的堅強，一直還跟我開玩笑」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蘇巧慧昨晚於新莊造勢時不慎濺血，不僅門牙斷裂且滿口鮮血，但仍在台上忍痛唱完《粉紅超跑》。對此沈伯洋被問及此事表示，昨天晚上有打給蘇巧慧，對方正好是要去看醫生的路上。 沈伯洋也大讚蘇巧慧非常堅強，「一直還跟我開玩笑，希望她能夠早日康復」。 更多「2026九合一」相關新聞。 相關新聞 快訊／濺血！蘇巧慧慘被神將擊中牙齒斷裂 下秒喊：補助老人假牙證實「弄斷半根牙齒」 蘇巧慧笑：推缺牙水獺媽媽玩偶疑遭神將擊中斷牙濺血！蘇巧慧自嘲好兆頭 廖大乙揭玄機蘇巧慧撞斷牙！撐完全場才就醫 李四川、陳菁徽送暖：盼早日康復 陳威叡編輯記者從業邁入第15年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 蘇巧慧沈伯洋新北市長候選人台北市長候選人粉紅超跑