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民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨晚造勢時，進場不慎遭演出的神將擊中臉部，造成門牙斷裂當場濺血，滿口鮮血仍忍痛在台上完成演出。台北市長候選人沈伯洋今（15）日受訪表示昨晚有致電給對方，正好是要去看醫生的路上，「他本人非常的堅強，一直還跟我開玩笑」。蘇巧慧昨晚於新莊造勢時不慎濺血，不僅門牙斷裂且滿口鮮血，但仍在台上忍痛唱完《粉紅超跑》。對此沈伯洋被問及此事表示，昨天晚上有打給蘇巧慧，對方正好是要去看醫生的路上。沈伯洋也大讚蘇巧慧非常堅強，「一直還跟我開玩笑，希望她能夠早日康復」。