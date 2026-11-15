新北紅綠燈除了熟悉的「小綠人」，為什麼還多出獅子圖案？有民眾拍下新北路口的紅綠燈模樣，發問為何行人用紅綠燈會跑出可愛的小獅子，讓不少人一頭霧水，甚至以為只是可愛裝飾用。其實這隻獅子大有來頭，提醒這一帶路口可能有較多高齡、失智者通行，選用獅子（失智）背後巧思讓人直呼「台灣人不會放過諧音梗」。
紅綠燈多一隻獅子不是裝可愛！真實用途：失智友善第3燈
新北市政府表示，考量高齡者及失智者在道路通行、交通資訊辨識等方面的需求，新北市推動一系列友善交通措施，包括放大行人號誌、延長綠燈按鈕、設置友善標誌，以及「新北獅子軍」第3燈，希望提升通行環境友善度，降低高齡及失智者外出時可能遇到的障礙。
其中，最容易引起路人注意的就是行人號誌上的「小獅子」，當民眾經過路口看到這個圖案時，代表這一帶可能有較多高齡者或失智者通行，過馬路時多一點耐心、少一點催促，部份路口也會搭配延長行人綠燈時間等設計。
紅綠燈為什麼選「獅子」圖案？不是代表貓咪可通行
至於為什麼是獅子圖案，就是取「獅子」與「失智」的諧音概念，發展出「獅子（失智），陪你過馬路」的宣導意象。
新北市以「新北獅子軍」作為失智友善交通的識別概念，希望透過容易被看見、也容易被記住的獅子圖像，讓失智友善不只是停留在醫療或照護服務，而是直接融入每天都會經過的街道路口。
獅子紅綠燈設計也引起眾人討論：「諧音梗無所不在」、「我還以為只是可愛用途，看了心情很好」。不過也有民眾直言，這類政策若未達到有效宣傳，光是看到圖案可能很難理解背後真正的意義，甚至有人看到獅子號誌後，忍不住聯想到是「貓貓通行號誌」。
資料來源：新北市政府
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新北市政府表示，考量高齡者及失智者在道路通行、交通資訊辨識等方面的需求，新北市推動一系列友善交通措施，包括放大行人號誌、延長綠燈按鈕、設置友善標誌，以及「新北獅子軍」第3燈，希望提升通行環境友善度，降低高齡及失智者外出時可能遇到的障礙。
其中，最容易引起路人注意的就是行人號誌上的「小獅子」，當民眾經過路口看到這個圖案時，代表這一帶可能有較多高齡者或失智者通行，過馬路時多一點耐心、少一點催促，部份路口也會搭配延長行人綠燈時間等設計。
至於為什麼是獅子圖案，就是取「獅子」與「失智」的諧音概念，發展出「獅子（失智），陪你過馬路」的宣導意象。
新北市以「新北獅子軍」作為失智友善交通的識別概念，希望透過容易被看見、也容易被記住的獅子圖像，讓失智友善不只是停留在醫療或照護服務，而是直接融入每天都會經過的街道路口。
獅子紅綠燈設計也引起眾人討論：「諧音梗無所不在」、「我還以為只是可愛用途，看了心情很好」。不過也有民眾直言，這類政策若未達到有效宣傳，光是看到圖案可能很難理解背後真正的意義，甚至有人看到獅子號誌後，忍不住聯想到是「貓貓通行號誌」。