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台北市長蔣萬安為搶民眾黨支持者，今（15）晚和民眾黨主席黃國昌、立場挺白的「館長」陳之漢以及藍白議員候選人一起掃臨江夜市。會前蔣先到隔壁的路易莎4樓和白營碰面並小聊。館長陳之漢也當眾表示，蔣萬安是全台灣唯一的希望，這一戰沒了，就沒有2028，更說他被黑很慘、很可憐。蔣萬安今晚6時30分和黃國昌、館長合體掃臨江夜市，包括競選總幹事羅智強、執行競選總幹事徐巧芯、light直播總幹事葉元之以及藍白議員候選人們先到通化公園旁的路易莎4樓開直播等候。蔣萬安到場時，館長連連拍肩並說了數次「辛苦了」，隨後表示，他真的看不下去綠營的網路操作和新聞東西，他還是希望，這一戰請蔣市長，「因為你現在是全臺灣唯一的希望，真的，因為這一戰沒了，就沒有28年，因為他們會用同樣的模組去打28年的選舉」。館長說，一切都是假的，在這個媒體的劣勢，網路現在流量灌水灌到這麼誇張的地步，民眾黨還可以跟國民黨一起，我跟大家講一次，民眾黨、國民黨沒網軍啊，真的沒有網軍啦「唯一一個網路還不錯的人現在坐在旁邊，剩下的大家為了要補助，為了要流量，大家都往民進黨那邊靠」。館長說，蔣萬安是一個被黑得很慘、很可憐的一個人，你說他哪裡做不好也講不出來。一旁的徐巧芯補充「所以你看我隨身就要帶500塊，我昨天已經被人家汙衊吃霸王餐」。