台灣高鐵南延屏東有新進展，交通部規劃「高鐵延伸屏東計畫」，路線從高鐵左營站向南延伸，全長約26.2公里，未來將新增「高鐵高雄站」、「高鐵屏東站」2座車站，其中高雄站將與台鐵、高雄捷運三鐵共構，屏東站則與台鐵六塊厝站共站轉乘，交通部鐵道局於11月10日正式啟動六塊厝車站遷建先導工程，預計2035年完工通車，至於高鐵延伸屏東主線，最快要等到2039年才有望通車。
高鐵延伸屏東全長26.2公里 新增2座高鐵站
根據交通部鐵道局規劃，高鐵延伸屏東計畫採取「沿台鐵路廊經高雄車站方案」，路線從現有高鐵左營站出發，行經高雄市左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮等地區，再從大樹區跨越高屏溪，最後抵達屏東市台糖六塊厝農場，全長約26.2公里，其中地下段約18.6公里、高架段約7.6公里。
新路線規劃設置高鐵高雄站及高鐵屏東站，其中高雄站將與現有台鐵高雄站、高雄捷運紅線高雄車站整合，形成「三鐵共構」轉運樞紐，未來旅客可直接在高雄市中心搭乘高鐵，不必再前往左營站轉乘。至於高鐵屏東站，則規劃設在屏東市台糖六塊厝農場，採高架設計，未來將與遷建後的台鐵六塊厝站共站連通，讓屏東民眾可以直接轉乘高鐵，擴大高鐵服務範圍。
屏東高鐵站先導工程動土 六塊厝車站2035年通車
高鐵延伸屏東計畫持續推進，根據規劃，現有台鐵六塊厝車站將向西遷移約1.6公里，並將約3公里既有鐵路改建為高架路段，新建六塊厝車站將採高架立體配置，一樓為穿堂層，設置售票大廳並銜接站前廣場，二樓則為月台層，同時預留與未來高鐵屏東站付費區連通的轉乘通道。
交通部鐵道局表示，六塊厝車站遷建及鐵路高架化工程，將以2035年通車為目標，未來除可串聯高鐵與台鐵，也能改善既有地面鐵路對區域交通的阻隔，並強化屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區及屏東國際棒球場等重大建設的交通連結。
高鐵延伸屏東何時通車？最快2039年
至於民眾最關心的高鐵何時能正式開到屏東，依交通部鐵道局規劃，高鐵延伸屏東目前仍處於綜合規劃及第二階段環境影響評估程序，目標爭取2028年獲行政院核定。鐵道局先前指出，高鐵延伸屏東計畫在綜合規劃核定後，預估還需要約11年才能完工，其中施工期約8.8年。若後續審查與工程順利推進，最快2039年有望正式通車。
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根據交通部鐵道局規劃，高鐵延伸屏東計畫採取「沿台鐵路廊經高雄車站方案」，路線從現有高鐵左營站出發，行經高雄市左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮等地區，再從大樹區跨越高屏溪，最後抵達屏東市台糖六塊厝農場，全長約26.2公里，其中地下段約18.6公里、高架段約7.6公里。
新路線規劃設置高鐵高雄站及高鐵屏東站，其中高雄站將與現有台鐵高雄站、高雄捷運紅線高雄車站整合，形成「三鐵共構」轉運樞紐，未來旅客可直接在高雄市中心搭乘高鐵，不必再前往左營站轉乘。至於高鐵屏東站，則規劃設在屏東市台糖六塊厝農場，採高架設計，未來將與遷建後的台鐵六塊厝站共站連通，讓屏東民眾可以直接轉乘高鐵，擴大高鐵服務範圍。
高鐵延伸屏東計畫持續推進，根據規劃，現有台鐵六塊厝車站將向西遷移約1.6公里，並將約3公里既有鐵路改建為高架路段，新建六塊厝車站將採高架立體配置，一樓為穿堂層，設置售票大廳並銜接站前廣場，二樓則為月台層，同時預留與未來高鐵屏東站付費區連通的轉乘通道。
交通部鐵道局表示，六塊厝車站遷建及鐵路高架化工程，將以2035年通車為目標，未來除可串聯高鐵與台鐵，也能改善既有地面鐵路對區域交通的阻隔，並強化屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區及屏東國際棒球場等重大建設的交通連結。
高鐵延伸屏東何時通車？最快2039年
至於民眾最關心的高鐵何時能正式開到屏東，依交通部鐵道局規劃，高鐵延伸屏東目前仍處於綜合規劃及第二階段環境影響評估程序，目標爭取2028年獲行政院核定。鐵道局先前指出，高鐵延伸屏東計畫在綜合規劃核定後，預估還需要約11年才能完工，其中施工期約8.8年。若後續審查與工程順利推進，最快2039年有望正式通車。