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▲霍建華（右）的角色周承俊看到了林耿明（蔡凡熙 飾）樂於去救人、幫助人的特質。（圖／Netflix提供）

艱難的倫理抉擇，以及院內錯綜複雜的權力角力中， 逐漸建立起深厚的情感與信任，一同面對急診室的困境。



▲蔡凡熙飾演的林耿明並非天才型醫師，前期總是犯錯。（圖／Netflix提供） 可以用嘴拔掉針蓋？R1醫學知識太爛



沒想到第一集就出現不合理的情節，楊謹華為了和另外一位醫生合力壓制酒醉患者，單手拿著鎮定劑針管，用嘴巴把針管蓋子拔開吐掉。《NOWNEWS今日新聞》記者也詢問從業中的護理師，對方表示的確不太可能用嘴巴把針管拔開，一方面怕扎到自己，另一方面也怕口水會污染針心。



另外，蔡凡熙飾演的R1（住院醫師第一年）菜鳥遇到反覆發燒的急診病患，竟然只開了感冒藥給他就交差，楊謹華問他：「抽血了沒？呼吸音聽了嗎，為什麼他的心跳140啊？」蔡凡熙只說：「不知道。」讓許多醫療從業人員傻眼。



▲楊謹華飾演的何宇華是想教後輩如何在最困難的時候，還有沒有勇氣站在病⼈⾯前的醫生前輩。（圖／Netflix提供） 導演正面回應 盼外界勿怪罪醫療顧問



不過霍建華之前出席記者會時分享，拍攝時因為過於逼真，還被到醫院看診的病患問是哪一科的醫師，誇他長得也太帥，讓他成就感滿滿，導演李志薔也回應，拍攝前都有做田調，也找了許多醫療顧問，並且參考很多國外的醫療劇，然而醫學分科太細，涉及太多專業領域和分工，很難做到完美，李志薔擔起責任：「當中若有任何失誤，請不要怪罪醫療顧問，一切由我做最後決定，應該由導演/主創團隊承擔。」



不少劇迷留言相挺，認為電視劇本來就需要一點戲劇效果，不需要太較真，看個劇變成大家來找碴就沒意思了。



資料來源：李志薔臉書



霍建華、楊謹華主演的《急診室的奇蹟》在Netflix播出，還登上熱播榜單冠軍，不過許多觀眾看完卻非常失望，因為劇中出現很多不合理的情節，像是楊謹華飾演的急診室醫師何宇華，第一集中為了幫酒醉大鬧急診室的患者打鎮定劑，竟然用嘴拔掉針蓋，更扯的是蔡凡熙飾演的菜鳥住院醫師醫學知識不足，敗血症的病人只開感冒藥就結案，瞎到一堆人棄劇。《急診室的奇蹟》以「央大醫院」急診醫學部作為故事線，霍建華飾演的副主任周承俊冷靜、醫術高超，第一集就做了開胸式心臟按摩救回患者，而他大膽決定，讓成績平平的醫學系畢業生林耿明（蔡凡熙 飾）加入央大團隊，優秀的同期醫師唐希（詹子萱 飾）、江東彥（彭千祐 飾）總是看他不順眼，就連資深主治醫師何宇華（楊謹華 飾）也總是對他發出質疑。全劇旨在急診團隊面對接連不斷的醫療危機、