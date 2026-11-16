70歲的前總統蔡英文至今未婚、膝下無子，感情世界始終備受外界關注，近日她曾痛失摯愛的往事遭網友提起。蔡英文留美攻讀碩士期間，曾有一名論及婚嫁的對象，男方卻因山難身亡；蔡英文從此封閉心門，不願再談這段往事，就連接受資深主持人胡婉玲專訪時，蔡英文也哽咽不想多說，還直接請胡婉玲「適可而止」。
怎麼看待婚姻？蔡英文：是很有挑戰性的事情
蔡英文2019年曾上節目《台灣演義》接受專訪，當時胡婉玲好奇她的感情故事，問她對婚姻的看法是什麼，蔡英文回答：「我覺得這其實是一個很具挑戰性的過程，就是說你要跟一個人過一輩子，然後要有不變的感情，這是很具挑戰性的事情。」她說自己年輕時可能想過結婚，但隨著自己事業與人格發展到一定程度時，要再去改變想法，其實就比較困難了。
胡婉玲追問蔡英文情史 她哽咽拒回答：適可而止
胡婉玲聽後則繼續追問：「那曾經有人走進你心裡，曾經讓你想過（結婚）這個念頭嗎？」蔡英文這時有點不願回答，僅苦笑地說：「主持人你越來越問到這個事情的核心了，嗯…應該是有吧。」只見蔡英文話說到一半，眼眶已經有點泛紅、語氣微微哽咽。
不過胡婉玲還是想從她嘴裡套話，於是耐心詢問蔡英文：「你覺得願意跟社會分享多少？」蔡英文聽後沉默了一下，為了不讓情緒牽著走，她直接選擇拒絕回答：「不太想，我覺得適可而止」蔡英文說自己比較想把這些事情放在心中，不願對外公開感情隱私。
胡婉玲訪蔡英文片段被挖出 在社群掀起討論
而這7年前的採訪片段，如今又被網友挖出來討論。蔡英文當時的神情和反應，都讓粉絲覺得她仍沒有走出失去摯愛的傷痛，大家看了也紛紛留言：「這樓誰在切洋蔥，刺到我眼淚失守了啦」、「小英喜歡登山的心境，會不會也是有這層過去的影響」、「看到她的反應好心疼」、「看得出實實（指蔡英文）心痛，不要再問了」。
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蔡英文2019年曾上節目《台灣演義》接受專訪，當時胡婉玲好奇她的感情故事，問她對婚姻的看法是什麼，蔡英文回答：「我覺得這其實是一個很具挑戰性的過程，就是說你要跟一個人過一輩子，然後要有不變的感情，這是很具挑戰性的事情。」她說自己年輕時可能想過結婚，但隨著自己事業與人格發展到一定程度時，要再去改變想法，其實就比較困難了。
胡婉玲聽後則繼續追問：「那曾經有人走進你心裡，曾經讓你想過（結婚）這個念頭嗎？」蔡英文這時有點不願回答，僅苦笑地說：「主持人你越來越問到這個事情的核心了，嗯…應該是有吧。」只見蔡英文話說到一半，眼眶已經有點泛紅、語氣微微哽咽。
不過胡婉玲還是想從她嘴裡套話，於是耐心詢問蔡英文：「你覺得願意跟社會分享多少？」蔡英文聽後沉默了一下，為了不讓情緒牽著走，她直接選擇拒絕回答：「不太想，我覺得適可而止」蔡英文說自己比較想把這些事情放在心中，不願對外公開感情隱私。
胡婉玲訪蔡英文片段被挖出 在社群掀起討論
而這7年前的採訪片段，如今又被網友挖出來討論。蔡英文當時的神情和反應，都讓粉絲覺得她仍沒有走出失去摯愛的傷痛，大家看了也紛紛留言：「這樓誰在切洋蔥，刺到我眼淚失守了啦」、「小英喜歡登山的心境，會不會也是有這層過去的影響」、「看到她的反應好心疼」、「看得出實實（指蔡英文）心痛，不要再問了」。