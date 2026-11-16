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矽谷高層籌組「作戰室」 馬斯克公開聲援

大股東籲董事會保留復職選項 但華府態度強硬

婚外情與間諜疑雲未解 董事會仍在獨立調查

輝達傳接觸Arm執行長 黃仁勳能否回歸仍未知

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情及中國間諜疑雲辭去執行長職務後，傳出正考慮重返公司掌舵。多名矽谷科技業高層及投資人積極推動他的復職計畫，甚至準備成立「作戰室」，向輝達董事會施壓，並爭取白宮支持。不過，輝達目前仍在進行獨立調查，加上華府官員對公司管理階層提出改革要求，黃仁勳能否回歸仍充滿變數。根據英國《金融時報》報導，多名知情人士透露，黃仁勳近日已與親近人士討論重返輝達執行長職位的可能性，而支持者也正積極展開行動。一名黃仁勳的盟友透露，支持者正在籌組由矽谷科技業高層組成的「作戰室」（War Room），希望聯合業界力量遊說輝達董事會，並嘗試取得白宮支持。該人士表示：「除了最前沿的AI實驗室之外，科技業所有重要人物都喜歡黃仁勳。」並稱這項行動獲得黃仁勳本人支持。與此同時，要求輝達讓黃仁勳復職的公開連署持續發酵。特斯拉（Tesla）及SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）、Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）等科技業領袖，都支持一封要求董事會「讓黃仁勳回來」（Bring Jensen Back）的公開信。部分輝達員工也公開表態支持黃仁勳，並加入連署行列。除了科技業高層，輝達的重要投資人也加入聲援。Altimeter Capital創辦人格斯特納（Brad Gerstner）及Atreides Management負責人貝克（Gavin Baker），週五共同發表公開信，呼籲董事會保留所有可能選項，包括讓黃仁勳重新擔任執行長。兩人認為，考量黃仁勳長期帶領輝達取得的卓越成就，以及他突然離職造成的巨大不確定性，董事會應審慎評估其回歸的可能性。不過，黃仁勳復職也可能面臨華府反對。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日表示，黃仁勳離職後，輝達領導階層應進行「大幅改組」。黃仁勳日前因被揭露與涉嫌中國間諜活動的黃樂（Alice Huang），以及一名下屬有婚外情而辭職。其中，黃樂曾任新加坡科技公司Megaspeed高階主管，該公司正因涉嫌協助將受美國出口管制的輝達AI晶片轉運至中國而受到調查。這起風波不僅引發企業治理爭議，也讓輝達在亞洲銷售AI晶片的合規措施受到更嚴格檢視。即使是支持黃仁勳回歸的人士，也坦言修復其聲譽並不容易。一名參與復職行動的人士直言：「與下屬發生婚外情，是足以構成解僱理由的行為。」此外，黃仁勳並不像部分科技公司創辦人擁有足以控制董事會的持股，因此無法單方面推翻董事會決策。目前輝達由前財務長克瑞斯（Colette Kress）擔任代理執行長，管理團隊正努力穩定公司營運，迎接週二即將公布的重要季度財報。《金融時報》先前也披露，輝達董事會曾接觸安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas），將他視為潛在接班人。不過，董事會表示，目前尚未正式啟動執行長遴選程序。對於黃仁勳可能復職的消息，輝達及黃仁勳的發言人均拒絕評論。