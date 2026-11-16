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香港籍網紅Toyz（劉偉健）於2024年因販售大麻菸彈而在台灣坐牢，入獄2年半後於本月3日獲得假釋，並被遣返回港。而昨（15）日他在出獄後首度回歸YouTube開直播，跟粉絲大聊獄中生活與心境，而因女友篠崎泫在台灣，而異地戀的他是否會回台灣，也引發外界好奇，他坦言已對許多事情不執著，但唯一放不下的就是女友，無奈嘆：「異地戀真的累。」Toyz日前與篠崎泫合體直播時，透露兩人已交往3年多。而昨日他在出獄後首度回歸YouTube開直播，跟粉絲大聊監獄生活，目前被遣返回港，不知道能否回到台灣的他，也坦承現在對很多事情已經不執著，但唯一放不下的就是女友篠崎泫，從入獄開始就展開異地戀的Toyz也忍不住坦承：「真的很累。」在Toyz獲得假釋、被遣返回港後，篠崎泫隨之前往香港與男友團聚，並首度同框一起開直播放閃，篠崎泫也親口證實已與Toyz交往3年，還曬出在獄中參加對方懇親會的甜蜜相擁照，透露與Toyz低調交往半年他就入獄。除此之外，篠崎泫也透露在Toyz坐牢期間，自己每周都會寄信，並公開兩人往來的大量手寫信，內容包含日常瑣事與外界動態，單封最高紀錄曾寫滿60多頁，讓外界大讚是真愛。不過兩人放閃竟意外引來過去曾與Toyz傳出緋聞的網紅榕榕子，疑似發文暗諷女方刻意塑造癡情形象，並爆料篠崎泫早在Toyz服刑期間曾寫過分手信，但對此Toyz與篠崎泫則沒有做出任何回應。