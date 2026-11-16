Netflix日本戀愛實境節目《不良一族尋愛記2》女嘉賓彩朱（小栗彩朱佳）昨（15）日在名古屋被逮，因為她無照陪酒違反日本《風俗營業法》相關法規。而與彩朱一起被抓的44歲男子大竹宏幸，遭日媒爆料是她男友，但彩朱不久前才在《不良2》和男嘉賓小馬配對成功，兩人看似愛的真切，私下卻沒真的交往，讓許多日本粉絲直呼幻想破滅：「原來一切都是假的。」
和彩朱一起被逮 44歲男子疑似是她男友
彩朱在《不良2》播出後，被封為最美女嘉賓，白皙的皮膚加上高挺鼻樑，讓她收穫無數粉絲喜愛，IG累積81萬人追蹤，怎料她近日卻因無照陪酒的事件遭逮捕，一起被抓的還有44歲男子大竹宏幸，以及36歲店鋪負責人黑崎真吾。其中，大竹宏幸住址、職業不詳，但被日媒《時事通信》指出，他疑似與彩朱交往中。
才配對小馬甜蜜親親！彩朱疑假戀愛形象破滅
這消息讓許多《不良2》的觀眾感到幻滅，因為彩朱當時在節目上，還說自己不想輕易戀愛，抱持寧缺勿濫的態度在找對象，後來與作為拳擊手的男嘉賓小馬相談甚歡，兩人經歷過幾個晚上的暢談後，才在節目最後一集配對成功。當時彩朱與小馬更甜蜜玩親親，讓粉絲以為他們離開節目後會真的交往，想不到事實並非如此。
粉絲也因此心碎抨擊：「原來一切都是假的」、「不敢相信彩朱會被抓」、「節目上的恩愛都是騙人的嗎？」不過也有另一派網友認為，或許彩朱跟小馬真的交往過，只是現在分手換對象罷了。
而彩朱過去錄製節目時，曾將燒酎偷偷裝進保溫杯，讓對酒精過敏的另一名女嘉賓誤飲，險些釀成意外。事件發生後，她一度遭節目組隔離，暫停錄製。因此也有不少粉絲調侃她就是酒精成癮，對於她現在犯罪的結果直呼不意外。
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彩朱在《不良2》播出後，被封為最美女嘉賓，白皙的皮膚加上高挺鼻樑，讓她收穫無數粉絲喜愛，IG累積81萬人追蹤，怎料她近日卻因無照陪酒的事件遭逮捕，一起被抓的還有44歲男子大竹宏幸，以及36歲店鋪負責人黑崎真吾。其中，大竹宏幸住址、職業不詳，但被日媒《時事通信》指出，他疑似與彩朱交往中。
這消息讓許多《不良2》的觀眾感到幻滅，因為彩朱當時在節目上，還說自己不想輕易戀愛，抱持寧缺勿濫的態度在找對象，後來與作為拳擊手的男嘉賓小馬相談甚歡，兩人經歷過幾個晚上的暢談後，才在節目最後一集配對成功。當時彩朱與小馬更甜蜜玩親親，讓粉絲以為他們離開節目後會真的交往，想不到事實並非如此。
粉絲也因此心碎抨擊：「原來一切都是假的」、「不敢相信彩朱會被抓」、「節目上的恩愛都是騙人的嗎？」不過也有另一派網友認為，或許彩朱跟小馬真的交往過，只是現在分手換對象罷了。
而彩朱過去錄製節目時，曾將燒酎偷偷裝進保溫杯，讓對酒精過敏的另一名女嘉賓誤飲，險些釀成意外。事件發生後，她一度遭節目組隔離，暫停錄製。因此也有不少粉絲調侃她就是酒精成癮，對於她現在犯罪的結果直呼不意外。
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