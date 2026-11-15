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▲《不良一族尋愛記》第二季成員彩朱因亮眼外型和人間清醒的人生觀圈粉無數。（圖／翻攝自IG@_assunsun_）

日本網紅兼酒吧老闆彩朱（小栗彩朱佳）在Netflix戀愛實境節目《不良一族尋愛記2》中亮眼表現圈粉無數，沒想到今（15）日她涉嫌在自己經營的酒吧內，未經許可讓員工陪酒、接待服務，與另外兩名男子遭到警方逮捕，被押送畫面曝光。31歲的彩朱是名古屋知名女公關，同時也是酒吧「guri」的老闆，今年8月她涉嫌和兩名男幹部大竹宏幸、黑崎真吾違反日本《風俗營業法》（無照從事陪侍服務）被逮捕。根據《朝日新聞》報導，日本警方描述，彩朱平常在名古屋的正規陪酒俱樂部上班，下班後，她用酒店圈俗稱的 「After」（續攤/下班後陪客） 模式，把客人帶到自己私下經營的酒吧「guri」繼續喝酒、聊天。在這間自己開的酒吧裡，她和員工一樣有提供「坐檯陪喝、陪聊」的服務，但這間店並沒有申請「陪侍服務」的營業執照。日本對夜生活場所的執照管得很嚴，不同執照能做的事、能營業的時間都不一樣，「陪酒俱樂部」執照可以陪客人喝酒聊天，但營業時間受限，通常凌晨 12 點或 1 點就必須打烊。「特定遊興飲食店」執照（秀場/夜店執照）則允許店家營業到更晚，前提是店內必須提供歌舞表演、秀場活動讓客人觀賞，且不能有女公關坐檯陪侍。警方質疑「guri」早在 2019 年就申請了「特定遊興飲食店」執照，但店裡根本沒有表演活動。警方認為她是為了想營業到半夜（避開打烊時間限制）才故意申請這張執照，實際上卻在包廂裡偷偷做「無照陪酒」的生意。事實上，彩朱過去在節目中就曾發生過偷喝酒爭議，節目規定嘉賓只有在特定時間內可以喝酒，但監視器卻拍到彩朱拿著保溫杯躲到冰箱後方偷偷裝酒，再若無其事地離開，雖然沒有被節目除名，但原本的仙女形象也被扣分，也讓對她有意思的小馬對她產生負面觀感。