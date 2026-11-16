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▲蔡英文雖已卸任，但她一舉一動依舊備受台人關注。（圖／記者葉政勳攝）

資深歌手羅大佑日前受訪時，點名前總統蔡英文等人沒有子女，對下一代可能「不會想太多」，引發外界對蔡英文感情世界的關注。事實上，蔡英文年輕時不乏追求者，曾有同學指出，她23歲留學美國期間，談過論及婚嫁的男友，可惜男方因登山意外不幸身亡。而這段失去摯愛的傷痛，也被外界猜測是蔡英文至今未婚未生、感情世界留白的最大原因。蔡英文私生活向來活低調，外界鮮少得知她的感情史。但據《香港01》報導，曾有蔡英文的同學出面受訪，證實學生時代的蔡英文其實很有魅力，身邊不乏追求者，但她一直都將心思專注在課業上，因此直到1978年，蔡英文自台灣大學畢業，隻身前往美國康乃爾大學攻讀法學碩士時，才與一名在校園中認識的男子展開戀愛。據說兩人當時愛得很熱烈，感情快速升溫，甚至到論及婚嫁的地步，但這段感情卻在蔡英文23歲那年戛然而止，她的男友在一次山難中不幸過世，突如其來的噩耗讓蔡英文心痛不已。過去曾有媒體誤傳該名男友是因車禍過世，蔡英文還曾私下更正為「登山殞命」，間接證實了這段刻骨銘心的戀情。失去摯愛後，蔡英文對這段往事三緘其口，後來她在英國攻讀博士時雖曾再交男友，卻傳出因父親的門第之見，讓這段感情無疾而終，因此蔡英文返台踏入政壇後便全心投入工作，至今保持單身。而蔡英文過去接受媒體專訪時，也曾分享自己的感情觀，她認為，若是硬要去追求感情，「有很高的機會會碰錯人」；被問及心中是否曾有人駐足時，她則笑回：「說沒有也算騙人啦！」並用一句「年輕人該有的事，我都有啦」，幽默化解關於戀愛故事的提問，可見失去摯愛的打擊，對她來說依舊是難言的傷痛。對於羅大佑提出的說法，現年70歲的蔡英文日前也發文回擊：「我確實沒有自己的孩子，這是既定的事實。但這不會改變，我想要照顧台灣下一代的心情；也不會因為我已經卸任總統，就減少一分對這個國家未來的關心。」