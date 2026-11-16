選戰進入白熱化，候選人忙著跑行程、掃街，近期受到高度關注的台北市長候選人沈伯洋跌破眾人眼鏡，今（16）日下午2時竟要去達美樂龍江店（中山區龍江路262號）做披薩，而且還是自己報名留言「+1」，行程一公布立刻讓眾人歪樓，全場狂喊：「先把三色豆收好」、「東泉辣椒醬也不能出現」，甚至有人笑稱「沈三歲應該只是想吃披薩。」
達美樂開放「披薩體驗營」！沈伯洋看到秒回「+1」
沈伯洋超展開到達美樂做披薩，整起事件起因於達美樂11月12日在Threads發文，原先想搭著選舉話題宣傳小朋友最愛的「披薩體驗營」，因此號召全台「3歲以上候選人」參加，親手製作披薩。
沒想到貼文才發出不久，才過1個小時沈伯洋本人就現身留言：「看起來超有趣！我先+1」， 自己報名參加。達美樂小編也立刻回應「歡迎第一位台北候選人出現了」，並Tag邀請台北市長蔣萬安一起來。
沒想到沈伯洋自己留言報名「+1」成真，根據沈伯洋新增公開行程，今（16）日下午2時沈將前往台北市中山區的達美樂龍江店，參加過去都是小朋友報名的披薩體驗活動。
達美樂的「披薩體驗營」究竟是什麼？其實這已是達美樂推廣多年的品牌活動，也是家長育兒熱門行程之一。Pizza School披薩體驗營採預約制，主要是讓參加者實際動手製作披薩，體驗時間約20至30分鐘，從餅皮、醬料到配料都會由門市人員帶著操作，完成後再送進烤爐，最後把自己做好的披薩帶走。體驗預約每人費用399元，建議3歲以上或身高95公分以上參加。
沈三歲動手做披薩！全場冷汗怕爆「三色豆、東泉辣椒醬」
由於沈伯洋過去公開表態喜歡三色豆、火鍋要加芋頭，甚至曾在雞蛋糕上淋東泉辣椒醬吃，屢屢成為話題。沈伯洋今天下午將站上披薩工作檯，親手完成自己的披薩，眾人已經提前替他的配料選擇捏一把冷汗：「先說不要三色豆」、「你們可以先把三色豆跟東泉辣椒醬收起來嗎」、「現在最大的問題就是怎樣不讓他偷渡三色豆、辣醬跟芋頭到現場 。」
根據過去經驗，達美樂「披薩體驗營」都是由官方備料，通常是最常見的基本配料，雖然現場不可能有東泉辣椒醬，不過達美樂也透露，可能會有香菜和三色豆。
20261116台北市長候選人沈伯洋新增公開行程
主旨：達美樂披薩體驗
時間：11/16（一）14:00
地點：達美樂龍江店（臺北市中山區龍江路262號）
出席人員：台北市長候選人沈伯洋
我是廣告 請繼續往下閱讀
沈伯洋超展開到達美樂做披薩，整起事件起因於達美樂11月12日在Threads發文，原先想搭著選舉話題宣傳小朋友最愛的「披薩體驗營」，因此號召全台「3歲以上候選人」參加，親手製作披薩。
沒想到貼文才發出不久，才過1個小時沈伯洋本人就現身留言：「看起來超有趣！我先+1」， 自己報名參加。達美樂小編也立刻回應「歡迎第一位台北候選人出現了」，並Tag邀請台北市長蔣萬安一起來。
達美樂的「披薩體驗營」究竟是什麼？其實這已是達美樂推廣多年的品牌活動，也是家長育兒熱門行程之一。Pizza School披薩體驗營採預約制，主要是讓參加者實際動手製作披薩，體驗時間約20至30分鐘，從餅皮、醬料到配料都會由門市人員帶著操作，完成後再送進烤爐，最後把自己做好的披薩帶走。體驗預約每人費用399元，建議3歲以上或身高95公分以上參加。
由於沈伯洋過去公開表態喜歡三色豆、火鍋要加芋頭，甚至曾在雞蛋糕上淋東泉辣椒醬吃，屢屢成為話題。沈伯洋今天下午將站上披薩工作檯，親手完成自己的披薩，眾人已經提前替他的配料選擇捏一把冷汗：「先說不要三色豆」、「你們可以先把三色豆跟東泉辣椒醬收起來嗎」、「現在最大的問題就是怎樣不讓他偷渡三色豆、辣醬跟芋頭到現場 。」
根據過去經驗，達美樂「披薩體驗營」都是由官方備料，通常是最常見的基本配料，雖然現場不可能有東泉辣椒醬，不過達美樂也透露，可能會有香菜和三色豆。
主旨：達美樂披薩體驗
時間：11/16（一）14:00
地點：達美樂龍江店（臺北市中山區龍江路262號）
出席人員：台北市長候選人沈伯洋