周二咖啡買一送一！7-11「LINE禮物」有精品美式、精品拿鐵買一送一，還有濃萃美式也半價喝；全家APP先領券，有美式、拿鐵買一送一優惠；萊爾富原價99元的芋頭戀乳單杯就特價39元，相當於下殺3.9折超划算。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯熱琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾特大杯熱濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
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🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月13日至11月21日
◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式11杯450元，6.8折（原價60元、特價41元）
◾特大杯拿鐵11杯540元，7折（原價70元、特價49元）
◾風味飲指定熱飲11杯490元，5.9折（原價75元、特價45元）
◾蕎麥奶茶／黑糖粉粿蕎麥茶11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾香鑽水果茶11杯490元，6.4折（原價70元、特價45元）
🟡全家便利商店
📍門市｜11月13日至11月17日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍APP優惠趣｜11月16日至11月18日
◾大單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾燒燒仙草／芝麻糊買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾酷繽果買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP優惠趣｜11月16日至11月18日
◾QQ醇奶茶2杯79元，5.6折（原價70元、特價40元）
◾經典黑炫單杯49元，7.5折（原價65元）
◾經典冰磚拿鐵單杯49元，6.1折（原價80元、特價49元）
📍APP優惠趣｜11月16日至11月20日
◾百吉×立頓奶茶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾好多魚餅乾海苔口味買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾八仙果爽喉軟糖買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜11月11日至12月8日
◾芋仔憨吉單杯39元，4.4折（原價89元）
◾芋頭戀乳單杯39元，3.9折（原價99元）
📍門市｜11月11日至12月8日
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜11月11日至12月8日
以下單杯39元、任2杯70元，特價為2杯均價
◾四季春青茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾紅玉紅茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾特大冰黃金蕎麥茶2杯70元，5.8折（原價60元、特價35元）
以下單杯45元、任2杯80元，特價為2杯均價
◾台茶18歐蕾2杯80元，5折（原價80元、特價40元）
◾黃金蕎麥歐蕾2杯80元，5.7折（原價70元、特價40元）
📍APP｜11月11日至12月8日
◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）
🟡美廉社
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
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以下單杯39元、任2杯70元，特價為2杯均價
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◾紅玉紅茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
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以下單杯45元、任2杯80元，特價為2杯均價
◾台茶18歐蕾2杯80元，5折（原價80元、特價40元）
◾黃金蕎麥歐蕾2杯80元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
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📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）