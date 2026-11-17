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沈伯洋選舉公報超狂設計！政見欄太狠「Checklist」市民一起監督他

沈伯洋還把政見表從一般列點說明，改成「Checklist」，如果有機會當上市長，就要讓市民一起來監督自己的施政是否如當初所說

▲沈伯洋把政見表從一般列點說明，改成「Checklist」，要大家一起來檢視他的施政是否符合自己提出的政見，在社群引爆討論。（圖/中選會官網）

蔣萬安選舉公報表格列點流！4安5可完整政策列點一次看

蔣萬安則是推出「4安5可」的表格化列點政策

▲台北市長蔣萬安選舉公報採取「4安5可」的表格化列點政策，選民可以清楚看到各分類區塊的政策。（圖/中選會官網）

台北市長選戰激烈，究竟是席捲而來的「洋流」沈伯洋能當選，還是喊出「台北安可」的蔣萬安可以連任，各界都在等著看。近日中央選舉委員會公布115年九合一選舉公報，台北市長候選人的設計當然也是備受矚目，其中沈伯洋的選舉公報政見欄採用的是「Checklist」的清單條列方式，就要選民全面一起監督施政，在社群掀起廣大迴響；而蔣萬安則是走「4安5可」條列式政策模式。根據最新選舉公報內容，沈伯洋號次3號，除了學經歷提到「加州大學爾灣分校犯罪與法律社會學博士」、「賓州大學法學碩士」、「台大法律法學碩士」、「黑熊學院院長」、「台灣民主實驗室理事長」、「台北大學犯罪學研究所所長」等。然而最狂的是政見的設計，沈伯洋將政見拆成五大部分，開頭的第一個字合體之後會變成「HEART」，象徵只要有心、用心，台北就能順起來，不僅如此，，讓不少人讚爆，在社群也引起廣大迴響。至於現任市長蔣萬安的部分，學經歷也是相當豐富，包括「政治大學法律系及外交系雙碩士」、「美國賓夕法尼亞大學法學院法學碩士、博士」、「萬澤外國法事務律師事務所主持律師」、「美國WSGR律師事務所執業律師」等。有別於沈伯洋的「檢查清單」設計，，包括育嬰政策、青年職場、樂齡住宅、城市升級等多樣政策，設計上沒有太大亮點，就是中規中矩的表現，但走表格流政見也能讓選民一次清楚看懂他的政見。選戰進入最後倒數10天，究竟是聲勢浩大的黑馬沈伯洋會突圍，還是蔣萬安可以守住最後一道防線連任成功，11月28日就會有答案。