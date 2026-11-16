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別把祭江污名化！張景森：這群人平均水準絕對在王鴻薇之上

祭江改用環保金紙 張景森：誰會隨意去向河川丟棄垃圾？

蔣市府也曾舉辦祭江 張景森：環保局不是應該去跟他開100張罰單？

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨日台北大洋流最終場水陸齊發，更有支持者划龍舟赴關渡碼頭，對此國民黨立委洪孟楷、王鴻薇等人砲轟祭江亂撒冥紙，但過去台北市長蔣萬安赴龍舟活動同樣有祭江儀式。對此行政院前政委張景森表示別把祭江污名化，現在使用環保金紙，碰水後很快就分解回歸自然，對熟悉龍舟文化的人來說，這些事並不陌生，誰會隨意向河川丟棄垃圾？希望批評者在發言前先弄清楚，無知並不可恥，「可怕的是把無知當成正義，把偏見當成道德，卻不知道自己的無知！」「不要把祭江污名化」，張景森說，眼睛看到的不一定是事實的全貌；自以為正義的批判，也不一定真正符合正義。不了解實際狀況，就不要急著站在道德高地審判別人。張景森表示，昨天參加洋流活動的社子島龍舟隊，按照傳統，出航和回港時丟金紙祭江，引起藍軍全力的批評。這是一支深具地方文化特色的龍舟隊伍。雖然以社子島為基地，但隊員來自全市各行各業，有龍舟國手、藝術家、工程師、環保人士、企業家、公務員、上班族等，都是各行各業的中堅分子，平均水準絕對在王鴻薇之上。張景森表示，這群人不只熱愛龍舟運動，珍惜台灣傳統的龍舟文化，對河川的熱愛和維護，更絕對超過一般人，根本不是會在河川亂丟垃圾的那種人。龍舟活動幾百年來都保留祭江儀式，這不是迷信，而是一種傳承已久的台灣民俗文化，表達先民對河川的敬畏、感恩與祈求平安的心意。張景森說，「敬江愛江」正是祭江儀式的核心精神。這種尊重自然、感恩自然的態度，與現代自然保護的基本理念，其實是一致的。當然傳統儀式必須隨著時代進步，兼顧環境保護。祭江時敬獻的金紙，會不會造成污染？這個問題龍舟團體早就考慮過了，也已經在材料與操作方式上做了改良。張景森說明，現在祭江使用的不是一般傳統金紙，而是所謂的「環保金紙」。環保金紙是經過材料或製程改良、以降低環境負擔為目的的祭江用品。採用竹漿等植物纖維製造，不用金屬箔、塑膠覆膜及化學塗料。這些單純的植物纖維碰到水以後，很快就軟化溶解。經由自然作用很快就會分解，回歸自然。何況敬獻的金紙總量也很小，根本構不成什麼環境負荷。而祭江過程使用的塑膠袋、捆綁金紙的橡皮筋，也都確實有回收，並不會被任意丟入河川。張景森提到，這些都是龍舟活動在傳承文化的同時，努力兼顧環境保護的具體作為。對熟悉龍舟文化、了解龍舟隊實際運作的人來說，這些事情並不陌生。誰會隨意去向河川丟棄垃圾？且祭江是幾百年的傳統，也不是少數民間團體自行創造的奇怪活動，台北市府舉辦的國際龍舟錦標賽，也都有正式的祭江大典。2024、2025及今年，蔣萬安都曾親自參與或主持龍舟點睛暨祭江儀式，焚香祝禱，獻祭金紙，祈求賽事平安。張景森補充，今年台北市體育局公布的活動流程，更明確記載龍舟從雙溪碼頭出發，沿途祭江至大佳迎風碼頭。可見祭江不只是民間自發的習俗，也是台北市政府正式舉辦、持續傳承的文化活動。這些都說明了，祭江是一項具有歷史與文化意義、受到官方重視的傳統儀式，不應該被污名化，變成莫名其妙的亂丟垃圾行為。「否則蔣萬安豈不是從雙溪碼頭一路丟垃圾丟丟到大佳河濱公園？環保局不是應該去跟他開100張罰單？」張景森說，不了解龍舟文化的人，乍看影片，可能以為划龍舟的人把垃圾亂丟進河裡，污染河川。但事情就不是表面上看起來的那個樣子。當一群人懷著敬畏與感恩的心情，延續祖先與河川相處的文化傳統，卻被不了解實情的人指責為破壞環境，這不只是對具體事實的誤判，也是對民俗文化的一種鄙視和不尊重。最後張景森表示，希望批評者在發言之前，至少先弄清楚自己究竟在批評什麼。無知並不可恥，「可怕的是把無知當成正義，把偏見當成道德，卻不知道自己的無知！」