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韓國女團BLACKPINK成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa在結束與經紀公司YG娛樂的個人活動合約後，積極發展個人事業。不料近日卻突然傳出就連團體活動合約也結束，將會解散的消息；除了沒有出現在YG娛樂昨（16）日公開的第3季財報中的「專屬合約藝人現況」名單外，就連官方WEVERSE也突宣布將暫停加入新會員，被猜測是否遭YG娛樂除名，對此公司則表示正在討論中。BLACKPINK近日驚傳將解散的消息，原因是YG娛樂在昨日公開以9月底為基準的旗下藝人專屬合約現況，BABYMONSTER、WINNER、殷志源、TREASURE等都在內，卻獨獨少了BLACKPINK。由於在日前第2季的報告中還有BLACKPINK，現在突然消失，也引發是否團體活動結束、遭YG娛樂除名的猜測。除此之外，BLACKPINK官方WEVERSE也在同一天宣布暫停加入新會員，更是讓粉絲都非常擔憂。而對此，YG娛樂也出面說明，「BLACKPINK成員現在正在發展個人演藝活動，團體活動則還在討論中。」並表示會尊重成員想要先專注個人活動的想法，「為了讓BLACKPINK呈現更好的模樣，我們會持續討論。」否認解散說法。事實上，Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa在2023年先後結束與YG娛樂的個人合約後，除了Rosé加入THE BLACK LABAL外，其他3人都開設自己公司，並積極展開個人活動獲得好成績，僅團體約仍在YG娛樂，今年還合體發行專輯《DEADLINE》並舉行同名巡演，狂吸大批粉絲到場朝聖。