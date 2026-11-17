中央氣象署表示，周三、周四（11月18日至11月19日）鋒面通過、冷空氣南下，周五、周六（11月20日至11月21日）是最冷時段，北台灣早晚低溫恐降至11至12度，白天也僅21至22度，最新預報有機會達大陸冷氣團等級。此外，3500公尺以上高山不排除降雪。
今天天氣：東北季風減弱 全台多雲到晴
11月17日今天的天氣，氣象署提及，東北季風減弱，北部及宜花氣溫回升，高溫來到25至27度，而其他地區則來到28至31度，感受溫暖舒適，不過早晚仍涼，各地低溫普遍為20至22度；天氣方面，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及新竹以北山區有零星降雨機率，其他地區皆為多雲到晴。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風減弱，迎風面擴散條件普通，中南部位於下風處，稍有利污染物累積，且午後臭氧濃度稍易上升，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：冷空氣逐漸南下 桃園以北局部雨
11月18日明天的天氣，氣象署說明，東北季風增強，冷空氣逐漸南下；北部及宜花天氣轉涼，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，竹苗、臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
一周天氣：下周三顯著降溫 周四晚上最冷15度
氣象署提到，周四有鋒面通過、冷空氣南下，桃園以北、東半部有不定時的局部短暫雨，中南部山區及恆春半島也有零星短暫雨，中部以南平地多雲；周三開始會逐漸降溫，體感還不太明顯，周四則是越晚越冷，體感濕涼。周五、周六各地多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。
周五、周六環境雖然轉乾，但也是冷空氣最強的一段時間，黃恩鴻提醒，中部以北、宜蘭和花蓮早晚低溫只有14至15度，南部、台東約16至18度，局部地區受輻射冷卻影響，氣溫可能再低2至3度，來到11至12度，從最新預報來看，周五、周六的氣溫有機會來到大陸冷氣團等級。
此外，周五、周六白天也偏涼，北部、宜蘭及花蓮高溫只有21至22度，中南部、台東剩下23至25度；若氣溫夠低，搭配水氣影響，周四晚間至周五上午，3500公尺以上高山甚至有零星降雪機率。
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11月17日今天的天氣，氣象署提及，東北季風減弱，北部及宜花氣溫回升，高溫來到25至27度，而其他地區則來到28至31度，感受溫暖舒適，不過早晚仍涼，各地低溫普遍為20至22度；天氣方面，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及新竹以北山區有零星降雨機率，其他地區皆為多雲到晴。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風減弱，迎風面擴散條件普通，中南部位於下風處，稍有利污染物累積，且午後臭氧濃度稍易上升，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：冷空氣逐漸南下 桃園以北局部雨
11月18日明天的天氣，氣象署說明，東北季風增強，冷空氣逐漸南下；北部及宜花天氣轉涼，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，竹苗、臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象署提到，周四有鋒面通過、冷空氣南下，桃園以北、東半部有不定時的局部短暫雨，中南部山區及恆春半島也有零星短暫雨，中部以南平地多雲；周三開始會逐漸降溫，體感還不太明顯，周四則是越晚越冷，體感濕涼。周五、周六各地多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。
周五、周六環境雖然轉乾，但也是冷空氣最強的一段時間，黃恩鴻提醒，中部以北、宜蘭和花蓮早晚低溫只有14至15度，南部、台東約16至18度，局部地區受輻射冷卻影響，氣溫可能再低2至3度，來到11至12度，從最新預報來看，周五、周六的氣溫有機會來到大陸冷氣團等級。
此外，周五、周六白天也偏涼，北部、宜蘭及花蓮高溫只有21至22度，中南部、台東剩下23至25度；若氣溫夠低，搭配水氣影響，周四晚間至周五上午，3500公尺以上高山甚至有零星降雪機率。