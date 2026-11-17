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寶可夢郵票2萬人搶排！記者8點準時卡位仍排第19205號

▲《NOWNEWS今日新聞》記者上午8時準時進入「i集郵」網站，等候室顯示距離正式開賣還有27分鐘，提醒民眾不要關閉瀏覽器。（圖／翻攝自i集郵網站）

▲寶可夢郵票開搶掀起搶購熱潮！《NOWNEWS今日新聞》記者上午8時準時卡位，沒想到開賣後竟拿到第19205號排隊號碼，前方還有18730人，預計等待超過1小時。（圖／翻攝自i集郵網站）

寶可夢郵票排隊號碼怎麼拿？8:30前後進站規則不同

▲中華郵政公告，上午8時至8時30分進入等候室的民眾，將於正式開賣時由系統隨機分配排隊號碼，並非越早進站就能排得越前面。（圖／翻攝自i集郵網站）

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