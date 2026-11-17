寶可夢迷搶翻了！中華郵政今（17）日上午8時30分開放「寶可夢郵票小全張」線上預購，每張售價80元、限量30萬張，吸引大批粉絲湧入「i集郵」網站搶購。《NOWNEWS今日新聞》記者實際測試，上午8時準時進入網站等候室，沒想到8時30分正式開賣後，竟拿到第19205號排隊號碼，前方還有18730人，系統顯示「預計等待時間多於一個小時」。究竟寶可夢郵票怎麼預購？排隊號碼如何取得？《NOWNEWS今日新聞》以下整理完整預購流程、排隊規則及注意事項。
寶可夢郵票2萬人搶排！記者8點準時卡位仍排第19205號
中華郵政這次為維持預購公平性，特別導入線上等候室機制，民眾可於上午8時至8時30分提前進入網站等待，系統會在8時30分正式開賣時，統一隨機分配排隊號碼，再依序安排進入網站。
《NOWNEWS今日新聞》記者上午8時準時進入「i集郵」網站，畫面立即顯示已進入「寶可夢集郵票品預購」等候室，並出現倒數計時，提醒民眾不要關閉瀏覽器或重新整理頁面。
沒想到上午8時30分正式開賣後，記者取得的排隊號碼竟是「19205」，截至上午8時31分，前方仍有18730人等待，預計等待時間更顯示「多於一個小時」，可見這次寶可夢郵票的搶購競爭相當激烈。
值得注意的是，系統採隨機配號，即使上午8時準時進入等候室，也不代表能取得較前面的順位，而排隊號碼也不代表已成功預購，仍須等候進入網站完成訂單。
寶可夢郵票排隊號碼怎麼拿？8:30前後進站規則不同
根據中華郵政公告，11月17日上午8時至8時30分進入「i集郵」網站的民眾，會先被引導至線上等候室，等到8時30分預購正式開始，系統便會以相同機率隨機分配排隊號碼，因此並非越早進入網站，就一定能排得越前面。
不過，上午8時30分後才進入網站的民眾，會排在開賣前已進入等候室的使用者之後，因此想搶購的粉絲，仍建議提前進入網站等待。等候室會顯示目前排隊號碼、前方等待人數及預估等待時間。輪到民眾進入網站時，系統會跳出確認視窗，必須在10分鐘內完成進站確認，若逾時未進入網站，就得重新排隊。
中華郵政也提醒，排隊期間不要重新整理頁面、開啟多個分頁或關閉瀏覽器，以免影響原本的排隊順序。同一裝置也應只保留一個排隊視窗，每位購買者僅能使用一個會員帳號，若切換其他帳號，必須重新排隊。
寶可夢郵票限量30萬張！每帳號限購2張、11/20郵局也能買
中華郵政配合「臺北2026世界郵展」，將於11月20日正式發行「寶可夢郵票小全張」，每張售價80元，內含10枚面值8元的郵票，圖案包括超級噴火龍X ex、超級沙奈朵ex、超級路卡利歐ex、超級快龍ex，以及霸王花、白海獅、皮卡丘、皮皮、耿鬼、卡比獸等10款人氣寶可夢。
這次郵票限量30萬張，11月17日上午8時30分起開放線上預購，每個會員帳號限購2張，附帶發行票品則每款限購1個，商品售完為止。即使取得排隊號碼，也不保證一定能買到，仍須以實際完成預購程序為準。
如果沒有在線上成功預購，民眾也可以等到11月20日正式發行後，前往各地郵局、世界郵展現場及郵政博物館購買，每人限購2張，實際供貨情況依各販售據點為準。
📌 寶可夢郵票預購網站： https://stamp.post.gov.tw/post/stamp_mall/big/index.jsp
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中華郵政這次為維持預購公平性，特別導入線上等候室機制，民眾可於上午8時至8時30分提前進入網站等待，系統會在8時30分正式開賣時，統一隨機分配排隊號碼，再依序安排進入網站。
《NOWNEWS今日新聞》記者上午8時準時進入「i集郵」網站，畫面立即顯示已進入「寶可夢集郵票品預購」等候室，並出現倒數計時，提醒民眾不要關閉瀏覽器或重新整理頁面。
值得注意的是，系統採隨機配號，即使上午8時準時進入等候室，也不代表能取得較前面的順位，而排隊號碼也不代表已成功預購，仍須等候進入網站完成訂單。
根據中華郵政公告，11月17日上午8時至8時30分進入「i集郵」網站的民眾，會先被引導至線上等候室，等到8時30分預購正式開始，系統便會以相同機率隨機分配排隊號碼，因此並非越早進入網站，就一定能排得越前面。
不過，上午8時30分後才進入網站的民眾，會排在開賣前已進入等候室的使用者之後，因此想搶購的粉絲，仍建議提前進入網站等待。等候室會顯示目前排隊號碼、前方等待人數及預估等待時間。輪到民眾進入網站時，系統會跳出確認視窗，必須在10分鐘內完成進站確認，若逾時未進入網站，就得重新排隊。
中華郵政也提醒，排隊期間不要重新整理頁面、開啟多個分頁或關閉瀏覽器，以免影響原本的排隊順序。同一裝置也應只保留一個排隊視窗，每位購買者僅能使用一個會員帳號，若切換其他帳號，必須重新排隊。
中華郵政配合「臺北2026世界郵展」，將於11月20日正式發行「寶可夢郵票小全張」，每張售價80元，內含10枚面值8元的郵票，圖案包括超級噴火龍X ex、超級沙奈朵ex、超級路卡利歐ex、超級快龍ex，以及霸王花、白海獅、皮卡丘、皮皮、耿鬼、卡比獸等10款人氣寶可夢。
這次郵票限量30萬張，11月17日上午8時30分起開放線上預購，每個會員帳號限購2張，附帶發行票品則每款限購1個，商品售完為止。即使取得排隊號碼，也不保證一定能買到，仍須以實際完成預購程序為準。
如果沒有在線上成功預購，民眾也可以等到11月20日正式發行後，前往各地郵局、世界郵展現場及郵政博物館購買，每人限購2張，實際供貨情況依各販售據點為準。
📌 寶可夢郵票預購網站： https://stamp.post.gov.tw/post/stamp_mall/big/index.jsp