我是廣告 請繼續往下閱讀

「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」是誰？身兼前JKF女郎、寵物美容師反差大

▲王妃登記參選時身穿古裝亮相，表示造型象徵穿越回來糾正世襲制度，諷刺佀廣洋陣營曾提及大禹後代的說法。（圖／翻攝自IG@_bao.7）

鎖定萬美玲之子佀廣洋！「王妃」穿古裝登記：象徵堯帝後代

「王妃」8章政見暗酸對手 尋親專線、女優觀光大使都入列

▲網紅Angela寶七為挑戰國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，改名為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」。（圖／翻攝自IG@_bao.7）

▲（圖／翻攝自選舉公報）

網紅Angela寶七為挑戰桃園市議員參選人佀廣洋，將姓名改為16字的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，並以新名字登記桃園區議員選舉。她不僅是前JKF女郎，也是寵物美容師，被小商人邀請參選後，登記參選時身穿古裝亮相，表示造型象徵穿越回來糾正世襲制度，諷刺佀廣洋陣營曾提及大禹後代的說法，選舉公報還提出8章政見，從尋親專線、聘請女優擔任觀光大使，到反霸凌主張都列入其中，引起外界熱議。網紅小商人8月下旬發起公開徵求，希望Angela寶七投入選戰，挑戰因霸凌等爭議受到關注的佀廣洋，藉此呈現「小蝦米對抗權貴」的訴求。Angela寶七隨後將姓名改為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，並與佀廣洋一同登記參選桃園市議員桃園區選舉。Angela寶七本身是網紅及寵物美容師，持有寵物美容師C級證照，過去因童顏與性感身材受到粉絲關注，被稱為「全台最辣寵物美容師」。她為了籌備自己的寵物美容工作室，曾擔任JKF女郎，透過斜槓工作累積資源，也因此累積一定知名度。依選舉公報資料，王妃出生於1997年1月30日，畢業於靜宜大學企業管理學系，曾於台大經營管理碩士班進修，經歷包括桃園台灣寵物美容協會理事、寵物店及貿易公司闆娘，以及第4屆JKF百大女郎第7名。她還在經歷欄寫下「網路女菩薩番號不及備載」，幽默稱號讓人會心一笑。對於這次改名，王妃受訪時表示，靈感來自近年流行的AI短劇，外界稱呼她「王妃」即可。她當天也特地穿上古裝完成登記，背後還有一套歷史設定。由於佀廣洋陣營曾提及大禹後代的說法，王妃則以自己的王姓連結堯帝之女，並提到歷史上由堯傳舜、舜再傳禹，之後逐漸開啟世襲制度。她因此選擇古裝造型，象徵自己「穿越回來糾正世襲制」，也呼應姓名中整頓霸凌者的設定。除了特殊姓名與古裝造型，王妃近期也在選舉公報中列出8章政見，內容帶有強烈諷刺意味。其中，第2章「知我母者誰」，主張設立戶政尋親專線，訴求「不用到處問你知道我媽媽是誰嗎」；第3章則以「里長豬隊友，你女兒會去當AV嗎」為題，提出爭取桃園聘請百位女優擔任觀光大使，每周陪粉絲逛夜市。第8章「狂妄至極！霸凌者以後還是當朝首輔」，則寫下「當霸凌成為事實，反抗就是義務，over my dead body」，直接將反霸凌訴求放進政見。種種政見皆被視為影射佀廣洋，以及曾公開力挺對方的里長。佀廣洋過去因校園霸凌、網路簽賭棒球、兵役、羞辱女性及台北大學考試作弊等指控爆發爭議，其中部分事件曾移送少年法院。他因此宣布放棄國民黨提名，改以無黨籍身分報備登記參選。面對外界質疑，佀廣洋曾針對高中期間網路簽賭、替同學取綽號，以及與同學拉扯導致對方跌倒等行為公開致歉，但否認多項網路流傳的指控。母親萬美玲及藍營人士則持續表態支持。如今Angela寶七以「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」之名加入桃園區選戰，佀廣洋的選舉公報也以「不讓抹黑決定選舉」來回應。