前中央氣象局局長鄭明典表示，日本海附近低氣壓若持續增強，台灣受冷空氣影響程度將加劇，下一波冷空氣有機會挑戰大陸冷氣團等級。氣象專家林得恩則指出，周三（11月18日）鋒面通過後，東北季風接力南下，周五至周六（11月20日至11月21日）最冷，中部以北低溫下探13度，南部也僅16至20度，整體天氣將先濕冷、後乾冷，周日才逐漸回暖。
台灣本周低溫將下修 挑戰首波大陸冷氣團
鄭明典透過臉書發文說明，低溫可能下修，在日本海附近的低氣壓不太動，如果低壓沒有快速移走，而是在日本海附近持續增強，「那台灣受冷空氣影響的程度就會增加，下一波冷空氣有機會挑戰『大陸冷氣團』強度」，每年的第一道大陸冷氣團，常會使長者出現不適情況，請多注意。
首波大陸冷氣團周三南下 周五、周六探13度
林得恩則提及，周三有鋒面快閃通過，北部、東北部、東半部有雨，隨後東北季風南下影響台灣，不但環境水氣增多，下雨機會增大、下雨區域變多外，降溫也跟著趨於顯著，強度有機會達標今年首波的大陸冷氣團等級。
低溫預測在中部以北、宜蘭、花蓮13至16度，沿海空曠及近山高地低溫還會再下降個攝氏1至2度；就連南部、台東及澎湖低溫也只有16至20度；冷空氣從周三開始降溫，周日才有逐漸回暖訊號，周五至周六是最冷的時段。未來一周台灣「先濕冷、後乾冷，整天偏涼」。
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鄭明典透過臉書發文說明，低溫可能下修，在日本海附近的低氣壓不太動，如果低壓沒有快速移走，而是在日本海附近持續增強，「那台灣受冷空氣影響的程度就會增加，下一波冷空氣有機會挑戰『大陸冷氣團』強度」，每年的第一道大陸冷氣團，常會使長者出現不適情況，請多注意。
林得恩則提及，周三有鋒面快閃通過，北部、東北部、東半部有雨，隨後東北季風南下影響台灣，不但環境水氣增多，下雨機會增大、下雨區域變多外，降溫也跟著趨於顯著，強度有機會達標今年首波的大陸冷氣團等級。
低溫預測在中部以北、宜蘭、花蓮13至16度，沿海空曠及近山高地低溫還會再下降個攝氏1至2度；就連南部、台東及澎湖低溫也只有16至20度；冷空氣從周三開始降溫，周日才有逐漸回暖訊號，周五至周六是最冷的時段。未來一周台灣「先濕冷、後乾冷，整天偏涼」。