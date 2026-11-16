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藍綠支持者士林站巧遇 輪流喊候選人名字零衝突

台北市長選戰進入最後倒數，藍綠支持者在街頭意外上演「二重奏」！捷運士林站附近昨（15）日晚間聚集民進黨候選人沈伯洋與國民黨候選人蔣萬安的支持者，雙方人馬分別高喊支持對象的名字，輪流喊口號的畫面被民眾拍下並分享至社群平台。發文的民眾形容場面如同「二重奏」，更笑說「不要吵架的話，都很可愛」。距離11月28日投票日不到2週，沈伯洋昨晚舉辦「台北大洋流」士林、北投最終場車隊掃街，支持者沿途聚集應援，而當其中一批「小水滴」支持者行經捷運士林站一帶時，恰巧遇上一群蔣萬安支持者，雙方駐足街頭，各自揮舞旗幟、輪流喊出競選口號，而當旁邊馬路綠燈一到，雙方也立刻各自散去。從曝光的影片可見，兩派支持者聚集在士林站旁，一方喊出「蔣萬安」，另一方接著喊「沈伯洋」，雙方一來一往，形成有如「二重奏」的場面。雖然彼此支持的候選人不同，但現場主要是輪流高喊，並未出現任何衝突，沒多久也各自散去。不少民眾看了這段影片紛紛留言表示：「好像在看校慶／運動會的系隊對抗」、「我覺得這樣很棒，每個人都有自己支持的黨，不要吵架仇恨就好！」、「我覺得這畫面挺好的，大家都有尊重彼此的言論自由」、「民眾表情感覺大家都很熱情、正向地在對抗」、「說真的，這才是大家想看到的選舉」、「選完都是同一國的人」、「可以不同黨，但要同一國」。