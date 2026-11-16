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交棒兒子之際爆婚外情 胡女為陳永福生2孩

遭控近年疏遠、拒付扶養費 陳永福否認：一定負責任

民進黨籍新北市議員陳永福在新店、石碇、坪林等地區連任8屆，今年初宣布不再競選，改由兒子陳韋任接棒，30多年政治生涯即將告一段落，然而未料交棒之際爆出長期婚外情！周刊今（16）日報導指出，陳永福與一名胡姓女子維持長達30多年的婚外關係，女方並為他生下一女一子，如今卻控訴陳永福逐漸疏遠，甚至遭控拒付扶養費。對此，68歲的陳永福坦承婚外情，表示「人生難免有年少輕狂時」，強調妻子、兒女都已諒解，也否認拒付扶養費，直言：「作為當事人，我一定負責任，不會打馬虎眼。」《鏡周刊》今披露，陳永福上月25日才出席兒子陳韋任競選總部成立大會，在台上向鄉親深深一鞠躬，還親手替兒子披上競選背帶，喊話「謝謝各位鄉親長輩對永福的幫助，也替韋任拉票！」象徵正式交接。不過如今卻傳出，約30年前已有家室的陳永福結識胡女並交往，胡女1999年和別人步入婚姻後，陳永福仍未和她分手，並分別於2001年、2005年生下一女一子，孩子皆從母姓。該報導指出，從雙方過去訊息可見，2人互動宛如相處多年的夫妻，譬如胡女曾抱怨陳永福對她與孩子不夠關心，直問：「我也是你太太，難道有娶、沒娶就差那麼多嗎？」接著又說：「弟弟你也要自己關心一下，你以為你就是陳韋任的爸爸？我2個小孩就不是你親生的嗎？」面對連番質問，陳永福僅回：「愛唸就唸，一次性唸個爽啦。好啦好啦，快去睡覺吧。」根據報導，去年228前夕，胡女又因陳永福經常不回訊息發火，抱怨：「平時有那麼忙嗎？發訊息都不回的，就說沒時間，就我一回台北要用我就有時間了，我是你太太不是嗎？」她還提到母親過世，「今年我媽往生第一年，你也是女婿知道嗎？別人女婿都有來，我是沒有家的是不是？」陳永福依舊回稱：「好啦好啦，不要說啦，睡覺吧。」報導並稱，雙方也曾多次因金錢問題起爭執。2021年7月，胡女向陳永福要求200萬元買車，直接傳訊：「匯200萬給我，我要買車。每個人都有車了，我也要開車方便一點。」陳一開始回「現在沒錢」，胡女則放軟語氣央求：「你去想想辦法嘛，反正我要買車。行嗎？老公。」而陳永福後來雖抱怨「搞到現在只有錢，要不然就翻臉，幹什麼？」最後仍表示：「我也缺錢，想要再去借貸。回來再去買車。」胡女隨即回應：「謝謝老公，你還是愛我的。」胡女生活遇到經濟壓力時，陳永福也曾安撫：「缺錢就要趕緊說，不要在這天天罵人了。」但同時又向她訴苦，稱「我不是金庫」，透露淡水房屋、辛亥路房產都拿去貸款，金門土地也已出售，「真的要周轉不開了」。不過也傳出陳永福過去曾送胡女一輛積架跑車，並在2009年至2015年間帶胡女及孩子赴日本北海道、歐洲、新加坡等地旅遊。不過，報導指出，胡女友人指控，近年陳永福逐漸疏遠胡女，加上女方獨自拉拔2名孩子，經濟壓力愈來愈沉重，甚至已「快撐不下去」，質疑陳永福一方面投入資源替兒子陳韋任輔選，另一方面卻未妥善處理另一雙兒女的生活需求。面對婚外情曝光，陳永福沒有否認。他表示，相關事情已是30多年前，「人生難免有年少輕狂時」，自己確實有做得不得當的地方，但妻子與兒女如今都已知情並諒解。他強調，自己從政30多年，處理民眾陳情、地方建設都盡力負責，如今私人家庭問題同樣不會逃避，「人生最不怕遇到問題，最怕是遇到問題沒好好處理」，承諾一定會勇敢面對、好好善後。