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前總統蔡英文留美期間男友因為山難身亡，至今仍未婚未育，讓外界好奇這名傳聞中的男友究竟是誰。交大退休教授吳培元在2017年的一篇文章中，回憶昔日同事蕭正堂在雲林草嶺墜崖的始末，也提到自己多年後才輾轉聽聞，蕭正堂與蔡英文在康乃爾大學求學時曾交往。蕭正堂取得數學博士後返台任教，1983年與同事出遊時意外墜崖，送醫11天後離世，年僅32歲。蕭正堂是吳培元的台大數學系學弟，1975年赴康乃爾大學攻讀博士，專研機率論，1979年取得學位後，先在南加州大學任教兩年，1981年返台加入交大應用數學系。蔡英文則於1978年從台大法律系畢業後，到康乃爾攻讀法學碩士。1983年4月，吳培元與蕭正堂等7名交大同仁到草嶺旅遊。4月9日上午，一行人進入狹窄漆黑的「奇妙洞」，多數人走了一小段便退出，只剩蕭正堂與另一名同事繼續前進。吳培元事後聽同行者轉述，蕭正堂從洞口望見對面山壁長滿野草，以為能跳過去落腳，沒想到草下懸空，整個人墜落河谷。吳培元回憶，眾人趕到河床時，蕭正堂仍有呻吟聲，大夥合力將他抬離河谷送醫。蕭正堂住院後始終未醒，4月20日晚間離世。後來師長、同事及學生捐助成立紀念獎學金，讓他的名字留在台大與交大的數學系。吳培元按兩人的求學時間推算，蔡英文與蕭正堂在康乃爾約有一年重疊；此後一人赴加州任教，一人前往倫敦深造，是否仍有交往，他寫道：「也只有當事人才清楚了。」吳培元在後記提到，直到2016年，他才輾轉得知，蕭正堂的弟弟蕭正祥曾在某個場合說，蔡英文是哥哥當年交往的女友。由於蕭正堂生前從未向他提起康乃爾的往事，他過去也不曾把兩人聯想在一起。文章另提到，蕭正堂墜崖前已有一名交往半年的女友。至於網傳兩人論及婚嫁、蔡英文23歲痛失摯愛，舊文並未證實；按文中年份，山難發生時蔡英文已26歲，對此蔡英文本人也對此事不願多提，成為她心中永遠的痛。