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台北市長蔣萬安今（17）早到北市松山區南京公寓市場掃街拜票，選區議員秦慧珠一早也到場，但由於秦昨稱「藍軍含淚投票」，讓一向溫和的蔣萬安罕見說重話「不要貶低自己的城市」，蔣今到場接受媒體採訪時，被問到「想跟秦姊一起陽光投票？」，冷回「我們都是非常陽光正向，帶著愉快的心情去投票」全程未看秦慧珠，秦也沒有站到蔣旁邊。事後她解釋「擠不進去」，但面對媒體採訪，則低調婉拒。秦慧珠今早早抵達南京公寓市場掃街拜票，面對媒體詢問要不要聊一下「含淚投票」，她笑笑揮手婉拒，一旁的助理更連忙說「莫（不要）啦」，而秦慧珠則當場演起話劇社，稱「陽光、正向、愉快去投票」。過程中有支持者和秦慧珠聊天，兩人甚至一度抱抱，不確定是否是替她抱不平，而蔣萬安到場時，僅和一旁的議員候選人李明璇握手致意，隨後則從秦旁邊直接走過，秦也沒有伸手致意，互動相當冰冷，受訪時蔣旁邊站了議長戴錫欽、議員候選人許原榮、李明璇，但秦慧珠則站在一旁並沒有靠過來。媒體詢問，「今天秦姐有來，會想要跟秦姐一起去陽光投票？」蔣萬安則說「我們都是非常陽光、正向，帶著愉快的心情去投票」。