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文宣小物30元標準沿用20多年 陳超明籲隨物價調整

拿餐盒當場示範賄選爭議 陳超明氣到摔桌怒嗆

怒嗆「比共產黨還共產黨」 鄭銘謙反駁：有客觀標準

立法院今（17）日進行施政總質詢，立委陳超明針對選舉查賄標準提出質疑，不僅批評選舉文宣小物30元的標準沿用20多年，未隨物價調整，更當場拿出兩個紙碗描述內容物，質疑選舉期間提供餐飲的賄選認定標準不合理，甚至情緒激動地將餐盒摔在桌上，怒嗆政府「比共產黨還共產黨！」與法務部長鄭銘謙爆發激烈口角。眼見雙方爭執不下，立法院長韓國瑜緊急喊停，更向陳超明說「看我的眼睛」，提醒質詢應遵守即問即答原則，雙方互相尊重。陳超明質詢時表示，雖然自己遭受「司法迫害」，但仍要持續為地方爭取權益，隨後將矛頭指向選舉查賄標準。他先說，選舉期間贈送文宣小物的30元標準，已經沿用20多年，卻始終沒有隨物價上漲調整。如今台灣物價早已不同以往，30元的小禮物幾乎難以在國內製作，導致相關商品多仰賴中國大陸進口。他認為，若依照物價指數調整，原本30元的標準至少應提高至45元，否則乾脆全面取消，避免不合時宜的規範造成困擾。陳超明也問，現在台灣還有多少商品能夠低於30元？批評相關規定長年未檢討，要求法務部正視選舉查賄標準與現實物價脫節的問題。隨後，他拿出兩種不同容器進行比較，先舉起一個紙碗，詢問若裡面裝著湯或選舉輔選期間提供的菜飯，是否就不構成賄選；接著又拿起另一個附有蓋子的餐盒，質疑同樣裝著便當、菜餚，難道只因多了一個蓋子，就會被認定涉及賄選？陳超明越講越激動，當場將餐盒摔在桌上，痛批「你們這個政府真的惡劣到幾點了！」行政院長卓榮泰則回應，認為賄選認定「應該不是樣子」，試圖說明並非單純依照餐盒外觀判斷。不過，陳超明仍不滿查賄實務上的認定方式，當場怒嗆「你們這樣比共產黨還共產黨！」鄭銘謙則數度試圖解釋，強調陳超明的說法恐怕有所誤會。陳超明隨即反問，究竟是法務部自行擴張解釋，還是第一線查賄人員擴大認定範圍？他質疑，政府派出去的查賄人員各自擴張解釋，形同對民眾造成壓力，並再次批評政府「比共產黨還共產黨」。雙方你來我往、互不相讓，韓國瑜見狀趕緊出聲制止，高喊「好，時間暫停！」但陳超明仍持續與鄭銘謙爭論，直指政府作法根本是在「恐嚇百姓」。鄭銘謙也反駁，「我反對這樣的說法」，強調選舉查賄有客觀標準，更指出「共產黨本來就是沒有在選舉的」，不接受陳超明將查賄制度與共產黨相提並論。眼見場面持續火爆，韓國瑜再次介入，直接對陳超明說「陳委員，看我的眼睛」，並提醒立法院施政質詢採取即問即答方式，應由委員質詢完畢後，再讓官員答覆，呼籲雙方互相尊重。陳超明則回應，「我沒有罵他，我只是把實情講出來」，強調自己只是反映實際情況，質詢過程一度充滿火藥味。