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道瓊盤中狂瀉逾千點 那指一度跌至4月以來低點

美國國安局機密網路突故障 市場一度恐慌

黃仁勳鬆口願回輝達 股價短暫反彈仍收黑

美光、AMD、英特爾同步收黑 AI雲端業者跌更重

美國股市週二（17日）全面收黑，市場在輝達（NVIDIA）公布財報前夕持續拋售半導體類股，加上美國國家安全局（NSA）傳出機密網路系統故障，進一步加劇投資人對美國科技基礎設施穩定性的擔憂。道瓊工業指數終場大跌近850點，那斯達克綜合指數盤中更一度跌至約7個月低點。儘管輝達創辦人黃仁勳表態不排除重返執行長職位，短暫提振股價，但市場對公司領導權及出口管制調查的疑慮仍未消除。根據美國財經媒體CNBC報導，美股17日開低走低，道瓊工業指數盤中一度暴跌超過1000點，終場下跌848.75點、跌幅1.64%，收在50,759.42點。標普500指數下跌1.03%，收在7,340.53點，創下7月底以來最低收盤水準，盤中最大跌幅一度達1.7%。科技股為主的那斯達克綜合指數則下跌0.74%，盤中一度重挫約2.1%，觸及今年4月以來最低水準。費城半導體指數上漲32.23點，或0.34%，報9,642.88 點。台積電ADR下跌3.68%，收359.69美元。台指期夜盤跌219點或0.55％、收39792點。市場賣壓主要集中在科技及半導體類股，投資人正密切關注輝達即將公布的財報，以及黃仁勳離職後的經營前景。除了輝達財報帶來的不確定性，美國國家安全局的網路系統故障消息，也成為拖累美股的另一項因素。美國有線電視新聞網（CNN）引述6名知情人士報導，NSA使用的一套機密網路系統發生故障，消息曝光後，美股主要指數一度跌至當日低點。不過，知情人士表示，目前沒有證據顯示這起事件涉及網路攻擊。NSA隨後發表聲明，證實機構在例行維護期間，部分系統曾短暫出現效能下降的情況，但強調執行關鍵任務的能力仍維持正常運作。交易員指出，這項消息確實加劇市場賣壓，但跌勢並未進一步失控。近期美國接連發生科技系統異常事件，包括上週末美國聯邦航空總署（FAA）系統故障導致全國航班大規模停飛、微軟Outlook服務中斷，以及部分銀行App出現問題，都讓投資人對科技基礎設施的穩定性更加敏感。市場另一大焦點則是輝達預計於17日美股收盤後公布的第三季財報。受到創辦人黃仁勳近期因婚外情及中國間諜疑雲離開執行長職位影響，輝達股價持續承壓。不過，黃仁勳17日表示，如果輝達董事會認為他重返執行長職位符合股東最大利益，自己願意考慮回鍋。消息一度帶動輝達股價短暫反彈，但漲勢未能持續，終場仍下跌0.5%。投資機構Baird策略師梅菲爾德（Ross Mayfield）接受CNBC訪問時指出，輝達預料仍將繳出強勁的財報與財測，但恐怕無法充分回答投資人最關切的問題，包括公司領導權及出口管制相關調查。他認為，市場需求強勁或許能幫助輝達股價止穩，但若要展開下一波上漲行情，公司仍須釐清2028年及之後的長期發展前景。其他科技及半導體類股同樣走弱，但收盤跌幅已較盤中低點收斂。其中，美光科技（Micron Technology）下跌0.9%，超微（AMD）下跌0.2%，英特爾（Intel）下跌0.5%，微軟（Microsoft）則下跌2%。此外，提供AI運算基礎設施的新興雲端服務業者（Neocloud）跌勢更為明顯，Iren下跌超過3%，Nebius則下跌1%。知名投資人艾斯曼（Steve Eisman）接受CNBC訪問時指出，如果黃仁勳風波導致輝達縮減對AI產業生態系的融資支持，這類高度仰賴AI基礎設施投資的公司，可能面臨更大衝擊。