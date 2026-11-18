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身兼台北市長蔣萬安議題總幹事的藍委王鴻薇，她的堂妹、金融界資深經理人王鴻嬪昨日拋出震撼彈，因市府突襲拆除和平新生天橋，表態「拒投蔣萬安」和4名藍營市議員楊植斗、耿葳、鍾沛君、李柏毅。其中更批楊植斗在臉書公開質疑反對者不理性。楊則回擊，不知道哪裡提到說反對拆除者不理性，更說作為民代有人反對都概括承受，但「不做事，當然就不會被罵啊」。楊植斗說，他翻了過去贊成拆除新生和平天橋的兩篇文章，不知道有哪裡提到說反對拆除的人不理性，也可能他確實有寫，但他漏了，歡迎補充。他也說當初相關新聞，有人舉著「文化屠夫」的標語，也有人痛罵執法的公務員是共產黨，這些人在他眼中確實不理性，但我不會一竿子打翻一船人，說反對拆除的人全都不理性。楊植斗說，他至今仍覺得拆除新生和平天橋是正確的決定，避免治安死角、駕駛視野開闊、免去每年的維護費用。有人支持，有人反對，在民主社會很正常。楊植斗也說，謝謝市民朋友的指教，對行人友善的號誌和標線，他會敦促市府繼續努力做，如果這次因為和平新生路橋的議題而落選的話，剩下的時間他依然會幫大家做好。王鴻薇的堂妹王鴻嬪17日拋出震撼彈，在社群平台表態「拒投蔣萬安」以及拒投藍議員楊植斗、耿葳、鍾沛君、李柏毅、大安區龍安里長候選人洪秋甲，主因就是，市府決策粗暴，拆除天橋後並未兌現承諾，行人空間遭到嚴重壓縮；議員面對在地居民的陳情與安全危機，楊植斗甚至在臉書公開質疑反對者不理性，其餘幾位則不是敷衍、就是電話無人接聽。王鴻嬪續道，2024年11月拆橋紛爭期間，她親自打電話向洪秋甲反映並了解情況，結果講到一半，竟然直接被掛掉電話。王鴻嬪說，這段時間她沒有採取任何激烈的抗爭，而是循著最溫和的體制管道，一次又一次在市長與議員的信箱、臉書留言，如實反映每天的用路困境。她自我要求每一則留言與信箱陳情，寫的都是客觀的現場數據與實際體驗，從頭到尾沒有任何一個情緒謾罵的字眼；然而，換來的卻是徹底的無視與冷漠，楊植斗不僅不回應具體的交通問題，反而在臉書上公開貼標籤、質疑反對者「不理性」王鴻嬪自認是藍營的票，大安區也向來被外界視為所謂的「藍軍鐵票區」。四年前，她手裡的那張選票，正是投給了蔣萬安、楊植斗議員與洪秋甲。她清楚，在這個被貼上「鐵票區」標籤的地方，拒投的這些政治人物，也許依舊會當選，依舊會繼續一貫傲慢的態度。但越是如此，她越覺得自己必須發出聲音，「我雖不激情，但絕不無腦，更不可能被人欺負到家門口了還不吭聲」、「至少要為自己家門口討一個平安，以及算帳的機會」。