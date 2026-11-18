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支持巨蛋、超巨蛋續推 何欣純質疑BOT營運團隊專業度

爪迷爆氣怒反批：要跑票了

台中市長公辦電視政見發表會昨（17）日晚間登場，民進黨候選人何欣純被問到最想延續的市政建設時，表態支持台中巨蛋與超巨蛋繼續推動，但也把焦點放在後續營運，直言外界並不清楚BOT案是否經過充分專業評估，更追問「經營團隊到底夠不夠專業」？而她這段發言很快在社群上瘋傳，被部分民眾解讀成質疑中信兄弟及經營團隊的專業能力，引發不少棒球迷反彈。何欣純昨在政見會上表示，她最想延續的就是台中巨蛋與超巨蛋建設，希望讓年輕人不只可以在台中看球賽，也能享受到國際級演唱會，並進一步發展屬於台中的演唱會經濟。不過她也指出，演唱會經濟不能只看場館本身，還涉及整體配套與經營團隊。她說，盧秀燕市府已拍板並完成超巨蛋BOT簽約，但她更關切的是未來營運，「當時盧市長在決定這個BOT案的時候，很多市民朋友並不了解，到底有沒有經過事前的專業評估、經營的團隊到底夠不夠專業？」何欣純表示，包括未來經營方向、經營策略與團隊選定，都需要進一步把關；若她當選市長，會替市民重新檢視相關專業評估，確保巨蛋與超巨蛋工程順利，後續營運也能成功。她也提到，若要發展演唱會及國際棒球賽事經濟，交通配套同樣重要，目前台中巨蛋與超巨蛋都尚未真正與捷運藍線、橘線共構，未來如何優化大眾運輸、人潮疏散與周邊交通，都應同步規劃。不過，何欣純1句「經營團隊到底夠不夠專業？」的質疑隨即引發部分球迷不滿，紛紛留言表示：「惹到棒球迷，且還是象迷」、「不知道要跑多少票走」、「營運是中信集團的事情，BOT的內容都不懂」、「全國最認真經營棒球的團隊你還質疑，不知道就不要亂發表意見」、「人家中信兄弟經營球團多久，妳算個屁？」、「妳已經得罪了百萬象迷」。另也有民眾認為「她明明就是贊成超巨蛋這座建物，但後續配套經營規劃還有交通，的確都要討論好呀」、「資深象迷，台中象迷真的可以扛起每場1000以上的票價加消費嗎？超巨蛋一定會需要其他的營運配合」、「我爪迷，我挺純」等。