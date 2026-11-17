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▲台中「D-ONE第一大天地」原定年底開幕，從目前建築外觀及施工狀況來看，能否趕在年底前開幕仍有變數。圖為10月8日現場照。（圖／Threads網友@donegrowup授權）

▲D-ONE第一大天地規劃經由三鐵共構站體銜接的空橋，民眾可由高鐵、臺鐵、捷運出口平台直接進入商場。（圖／第一大天地官網）

▲D-ONE第一大天地商場規畫採單層面積大、樓層少設計，還有全台最大、8000坪的精品業營業面積。（圖／第一大天地官網）

▲「D-ONE第一大天地」，集結酒店、商辦、國際會議中心，以及影城與購物中心。（圖／品牌提供）

▲日本建築師隈研吾打造的絕美空橋「月亮灣」，是一座突破傳統思維的環型人行橋。（圖／第一大國際開發提供）

位於台中烏日高鐵特區的「D-ONE第一大天地」備受關注，商場營業面積達10.6萬坪，規模相當驚人，未來將結合購物中心、五星級觀光酒店等設施，打造大型複合式商業場域。業者原規劃於2026年底開幕，近期卻傳出工程進度似乎落後，甚至傳出疑似停工，外界也關注能否如期登場。對此，業者先前表示，整體工程仍在確保安全、合規及最高品質的原則下穩步推進，尚未公布最新開幕時程。D-ONE第一大天地有哪些特色？包括24小時營業影城及夜間娛樂等規劃也備受期待。D-ONE第一大天地原訂2026年底開幕，不過截至2026年11月，雖然建築風洞測試已完成，仍有鄰近居民觀察到現場工程進度不如預期，從目前建築外觀及施工狀況來看，能否趕在年底前開幕仍有變數。針對外界關注的工程進度與開幕時程，業者先前回應，目前整體工程均依照安全、合規及確保最高品質的原則穩步推進，若有最新且確定的營運時程及相關進展，將第一時間統一公告於第一大國際開發官方網站。換言之，實際開幕日期仍須以業者後續公告為準。D-ONE第一大天地位置緊鄰高鐵臺中站，承接龐大的旅運流量與聚客效應，具備吸引國內外旅客、觀光與商務客層的強大動能。「D-ONE 第一大天地」開發案自2021年啟動，當年由第一大國際開發取得交通部鐵道局高鐵台中站特定地號開發經營權，並完成簽約。2022年進一步公布整體規劃，預計打造結合大型購物中心與五星級觀光酒店的複合式商業設施，2024年正式舉行動土儀式，同步啟動招商作業，2025年舉辦立柱典禮，朝2026年底開幕營運的目標邁進。D-ONE第一大天地規劃多元購物、餐飲及娛樂設施，其中包括長達500公尺的精品大道，寬度達15公尺，部分區域挑高12公尺，打造寬敞的購物空間。此外，業者也規劃引進全台各地特色美食及異國料理，打造大型餐飲聚落，並以亞洲最大餐飲空間為目標。夜間娛樂也是商場規劃重點之一，三、四樓戶外街區預計引進延長營業時間的餐飲店家，並規劃24小時營業影城、保齡球館等設施，讓商場不只提供白天購物體驗，也能延伸夜間消費需求，打造台中夜間娛樂新據點。戶外空間方面，則規劃約2萬坪景觀綠地，透過綠化廣場營造公園式休憩環境，提供民眾休閒活動空間。另外，場內還將設置約4000坪國際展示廳，可作為會議、展覽、演唱會及大型活動場地，並規劃566坪劇場及180坪藝術博物館，串聯購物、休閒與藝文展演。除了商場本身的規劃，D-ONE第一大天地另一大特色，就是邀請日本建築師隈研吾設計「月亮灣空橋」。這座環型人行橋打破傳統天橋設計，串聯高鐵、台鐵、捷運，以及D-ONE第一大天地三樓戶外商業街，並延伸連接一樓廣場，讓旅客能透過空橋往返交通場站與商場。「月亮灣」以月亮圓缺變化為設計靈感，透過環型橋體呈現宛如滿月漂浮於綠意與水景之上的視覺效果，白天可欣賞橋體與周邊景觀交織的樣貌，夜間則結合燈光設計，讓空橋轉化為大型光影藝術裝置，也為高鐵台中站周邊增添城市地標特色。