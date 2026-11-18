高雄市岡山區維仁里里長候選人錢奕璋，日前因為俊俏五官、高䠷身材和斯文氣質在Threads上爆紅，其現身街坊拜票、進行選民服務和競選形象照在網路上瘋傳，被網友形容擁有男模等級的長相，沒想到，隨後他的多張私服照也被挖出，眾人更為驚豔，大呼：「這是真人肯尼吧」、「根本男團成員！」
錢奕璋私人臉書被搜出 私服帥度加成
錢奕璋擁有刀鋒下巴、堅挺鼻樑和豐厚嘴唇，深邃輪廓神似男星李程彬、陳奕的綜合體，不僅競選文宣和掃街的照片令人傾心，神通廣大的網友找出錢奕璋的私人臉書，相簿內有他梳著油頭，穿單色襯衫、寬版西裝外套等個人照，俊美又潮流的模樣，讓帥氣度直接加成。
無黨籍身分參選里長 錢奕璋醞釀四年
據了解，今年27歲的錢奕璋是以無黨籍身分登記參選2026年高雄市岡山區維仁里里長，他的父親錢泓澍曾經發文表示，錢奕璋是家中么子，與哥哥錢奕橙經過四年的討論和醞釀，決定由弟弟投入地方選舉，並提出「一人當選，兩兄弟服務」的理念，共同協助分擔里民服務工作，父母也表示家庭沒有財團背景或雄厚資源，支持孩子以青年身分站出來為家鄉努力。
自謙流量眷顧 錢奕璋：感覺很不真實
對於意外爆紅，據《三立新聞》報導，錢奕璋受訪時表示，自己是受到流量眷顧，有些措手不及，感覺很不真實，謝謝網友們的愛戴，不論最後結果如何還是會努力的參選。
我是廣告 請繼續往下閱讀
錢奕璋擁有刀鋒下巴、堅挺鼻樑和豐厚嘴唇，深邃輪廓神似男星李程彬、陳奕的綜合體，不僅競選文宣和掃街的照片令人傾心，神通廣大的網友找出錢奕璋的私人臉書，相簿內有他梳著油頭，穿單色襯衫、寬版西裝外套等個人照，俊美又潮流的模樣，讓帥氣度直接加成。
據了解，今年27歲的錢奕璋是以無黨籍身分登記參選2026年高雄市岡山區維仁里里長，他的父親錢泓澍曾經發文表示，錢奕璋是家中么子，與哥哥錢奕橙經過四年的討論和醞釀，決定由弟弟投入地方選舉，並提出「一人當選，兩兄弟服務」的理念，共同協助分擔里民服務工作，父母也表示家庭沒有財團背景或雄厚資源，支持孩子以青年身分站出來為家鄉努力。
自謙流量眷顧 錢奕璋：感覺很不真實
對於意外爆紅，據《三立新聞》報導，錢奕璋受訪時表示，自己是受到流量眷顧，有些措手不及，感覺很不真實，謝謝網友們的愛戴，不論最後結果如何還是會努力的參選。