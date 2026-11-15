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▲錢奕璋穿競選背心在馬路上發放文宣品，立體五官輪廓有一絲金鐘視帝、演員李程彬的神韻。（圖／錢奕璋臉書）

距離九合一大選還剩13天，各個候選人不只拚政見還要比顏值，近日有網友在社群平台分享高雄市岡山區維仁里里長候選人錢奕璋的側拍照，正在掃街拜票的他，俊美五官和高䠷身材讓人不注意都難，有人直呼這種長相已經是男模等級，「這...這也太帥了吧」、「連我這個直男都覺得帥，傻眼...」一名網友上傳多張錢奕璋在街上跟民眾拜票、進行里民服務的無修圖照片，可見錢奕璋梳著西裝頭，戴著眼鏡和小蜜蜂麥克風，穿競選背心在馬路上發放文宣品，立體五官輪廓有一絲金鐘視帝、演員李程彬的神韻，加上體態高瘦結實，氣質斯文儒雅，讓他在群眾中自帶光芒，相當亮眼。許多網友見到錢奕璋的長相，紛紛以不可置信的口吻大呼：「這個也太帥了！光看到側面就帥翻欸」、「這根本就是男模等級了」、「不好意思我在岡山，想搬去維仁里了」、「第一次看到這麼帥的里長」、「荒唐！帥到立刻搬家」、「好想當里長太太」、「太扯，怎麼這麼帥」、「突然羨慕高雄了...」、「像肯尼」、「這有點太帥了！會暈船」、「這極品耶！這顏值我投了」、「戴眼鏡那張真的不得了！」還有見過錢奕璋的網友說本人更帥氣，連聲音都很好聽，也很孝順長輩。據了解，錢奕璋是以無黨籍的身分登記參選2026年高雄市岡山區維仁里里長，他的父親錢泓澍曾經發文表示，錢奕璋是家中么子，與哥哥錢奕橙經過四年的討論和醞釀，決定由弟弟投入地方選舉，並提出「一人當選，兩兄弟服務」的理念，共同協助分擔里民服務工作，父母也表示家庭沒有財團背景或雄厚資源，支持孩子以青年身分站出來為家鄉努力。