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金州勇士隊在本季尋求解決波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）狀況並補強禁區戰力的過程中，外界普遍將目光聚焦在華盛頓巫師隊的10屆全明星長人「AD」戴維斯（Anthony Davis）身上。然而，根據美國媒體分析，勇士開搶的交易目標並非戴維斯，而是在其身後的2024年選秀榜眼、法國7呎長人薩爾（Alex Sarr）。由於戴維斯存在傷病史且預計索求頂薪續約，勇士早在休賽期便對他興趣缺缺，而薪資結構單純且能立即提供護框與空間拉扯的薩爾，可能值得球隊花選秀權去爭取。《The Athletic》知名選秀與球探專家維塞尼（Sam Vecenie）近日在個人播客節目《Game Theory Podcast》中指出，巫師開季戰績低迷，關鍵原因之一便是戴維斯與薩爾的前場雙塔組合在場上產生嚴重排擠效應。雖然戴維斯個人數據依舊亮眼，但薩爾的場均得分卻從原本的16.3分大幅下滑至11.2分（儘管投籃命中率從48.2%提升至53%），成長空間明顯受到壓縮。維塞尼直言：「我不認為戴維斯是適合薩爾的前場搭檔，同樣地，薩爾也不是適合戴維斯的搭檔。」更現實的問題在於，不僅戴維斯面臨續約抉擇，明年休賽期薩爾也將迎來生涯第四年前的提前續約資格，若兩人在未來幾個月仍無法產生化學反應，巫師管理層勢必得在兩人之間做出取捨。從勇士的角度出發，交易戴維斯不僅必須等到12月15日格林（Draymond Green）解除交易限制後才能啟動，籌碼上更得忍痛送出隊魂格林以及年輕3D側翼穆迪（Moses Moody），還要承擔後續的天價續約壓力。灣區資深記者川上（Tim Kawakami）便透露，考量到戴維斯過往豐富的傷病史，加上他預計會要求一份頂薪續約合約，勇士球團早在休賽期就對交易戴維斯抱持保留態度，並非外界想像中的積極。相較之下，網羅薩爾的操作難度低得多。勇士隊媒《Blue Man Hoop》分析，勇士只需以波爾辛吉斯為主體，搭配1至2枚選秀籤，便有機會向巫師換回薩爾與一名小額薪資球員。對於戰績在東區後段班掙扎、短期內難以衝擊季後賽的巫師而言，這筆交易不僅能收下未來選秀資產，還能提前化解明年夏天的豪華稅與續約難題；而勇士則能獲得一名年僅21歲、具備優秀護框阻攻能力與一定外線投射威脅的7呎長人，同時還能再享有薩爾一年的低廉新秀合約紅利，無論對當下戰力補強或未來薪資彈性都是雙贏選擇。