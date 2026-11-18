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選戰倒數10天，藍白共推的嘉義市長候選人張啟楷，被民眾直擊當街撒尿，驚呼「那個是張啟楷嗎？哎喔！胎哥鬼（thái-ko-kuí）」。民眾黨團總召陳清龍今（18）日緩頰，真的急了，競選活動時間長、範圍又大，那也幫候選人多加體諒。張啓楷4月19日出席國民黨副主席季麟連在嘉義市經國新城、精忠新城舉辦團結座談會，沒想到卻在經國新城一帶人行道當街尿尿，但事發地東、西邊距離200公尺處，各有一間便利超商且有廁所，步行約3分鐘就可抵達。陳清龍說，候選人也滿辛苦的，過程中人的一些生理反應真的急的話，請鄉親多體諒、了解。媒體追問那他應該不會這樣吧？陳清龍說，基本上還是要自我內控，盡量去比較妥適的地點啦。但那這可能比較郊區，坦白講有時候嘉義比較郊區，加油站啊、民宅比較不多嘛，這個要考量很多現場的環境。有時候真的還是要請關心的鄉親，多加體諒候選人的辛苦。