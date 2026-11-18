天團五月天自今年7月中完成台北大巨蛋巡演、進入休團期後，主唱阿信今（18）日卻無預警發布「單飛」新曲〈棠棣賦〉。這首為古裝劇《兩京十五日》量身打造的主題曲，不僅由阿信親自操刀創作，MV中的合作樂手陣容也大洗牌，吉他手、貝斯手、鼓手全都不是五月天團員，而是找來宇宙人貝斯手方Q、JADE鼓手AJ等新生代音樂人跨刀加入，掀起熱議。
阿信單飛出新歌 合作方Q、AJ陣容超狂
阿信最新單曲〈棠棣賦〉今日10點正式上線，MV中與阿信並肩演出的樂手名單也隨之揭曉，不是五月天的怪獸、石頭、冠佑與瑪莎，而是全新樂團陣容。貝斯手找來宇宙人的方Q、吉他手則是創作音樂人阿蘭AC與王士榛，鼓手則由台灣獨立樂團JADE的AJ擔任，組合相當新穎，也為這首歌注入與以往完全不同的聽覺層次和活力。
阿信為了宣傳這首歌，上午10點10分也在Threads、IG等社群平台發文，阿信感性地說：「15天，可以改變一個人的命運。25年，可以改變5個人的人生。《兩京十五日》是一場只能成功、不許失敗的冒險。而五月天的25年，又何嘗不是一場不願結束的闖蕩？」
阿信認為，劇中角色與五月天雖有著「不同的時間跨度」，卻有著「一樣的生死與共，一樣的義無反顧，一樣有著不能辜負的人，和必須守住的承諾」。他笑說雖然五月天目前僅休團約4個月，但這段日子感覺像是已經過了半個世紀了，因此他有感而發寫下〈棠棣賦〉：「是寫給故事裡患難與共的兄弟， 也是寫給這25年來， 陪我闖過每一關的你們。」
休團期格外感傷 阿信喊：有些人走散也會重逢
而這段休團時間也讓阿信感到並肩作戰的日子有多珍貴：「有些想念，不必說出口。有些約定，不需要期限。有些人，即使暫時走散，也終究會在下一個路口重逢；並且在路口就開始講垃圾話。」並期許未來能與大家「再闖千關，再赴萬里」。
阿信的發言帶有淡淡的哀傷，讓人不禁聯想到上個月週刊爆料的石頭退團風波，雖然相信音樂當天就火速回應「沒有這回事」，但5人目前生活軌跡確實不同，以後同框的時間恐怕只會更少，令粉絲不禁鼻酸。
阿信的單曲曝光後，五迷也紛紛湧入留言：「明明是很震撼的曲，但真的聽哭了，想念五月天」、「還是想看到其他四個老傢伙一起」、「這25年五月天也改變了很多人的人生」、「出其不意的新歌」、「雖然看不到整團，但能看到你出新歌，已經很滿足了」、「原本就期待成毅的新戲，現在加上阿信唱的主題曲，怎麼能叫人不愛呢」。
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阿信最新單曲〈棠棣賦〉今日10點正式上線，MV中與阿信並肩演出的樂手名單也隨之揭曉，不是五月天的怪獸、石頭、冠佑與瑪莎，而是全新樂團陣容。貝斯手找來宇宙人的方Q、吉他手則是創作音樂人阿蘭AC與王士榛，鼓手則由台灣獨立樂團JADE的AJ擔任，組合相當新穎，也為這首歌注入與以往完全不同的聽覺層次和活力。
阿信為了宣傳這首歌，上午10點10分也在Threads、IG等社群平台發文，阿信感性地說：「15天，可以改變一個人的命運。25年，可以改變5個人的人生。《兩京十五日》是一場只能成功、不許失敗的冒險。而五月天的25年，又何嘗不是一場不願結束的闖蕩？」
阿信認為，劇中角色與五月天雖有著「不同的時間跨度」，卻有著「一樣的生死與共，一樣的義無反顧，一樣有著不能辜負的人，和必須守住的承諾」。他笑說雖然五月天目前僅休團約4個月，但這段日子感覺像是已經過了半個世紀了，因此他有感而發寫下〈棠棣賦〉：「是寫給故事裡患難與共的兄弟， 也是寫給這25年來， 陪我闖過每一關的你們。」
而這段休團時間也讓阿信感到並肩作戰的日子有多珍貴：「有些想念，不必說出口。有些約定，不需要期限。有些人，即使暫時走散，也終究會在下一個路口重逢；並且在路口就開始講垃圾話。」並期許未來能與大家「再闖千關，再赴萬里」。
阿信的發言帶有淡淡的哀傷，讓人不禁聯想到上個月週刊爆料的石頭退團風波，雖然相信音樂當天就火速回應「沒有這回事」，但5人目前生活軌跡確實不同，以後同框的時間恐怕只會更少，令粉絲不禁鼻酸。
阿信的單曲曝光後，五迷也紛紛湧入留言：「明明是很震撼的曲，但真的聽哭了，想念五月天」、「還是想看到其他四個老傢伙一起」、「這25年五月天也改變了很多人的人生」、「出其不意的新歌」、「雖然看不到整團，但能看到你出新歌，已經很滿足了」、「原本就期待成毅的新戲，現在加上阿信唱的主題曲，怎麼能叫人不愛呢」。