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選戰倒數10天，藍白共推的嘉義縣長候選人張啟楷，被民眾直擊當街撒尿，驚呼「那個是張啟楷嗎？哎喔！胎哥鬼（thái-ko-kuí）」。張啓楷歷經6個小時終於鞠躬道歉，稱「我身體不適，一時找不到廁所」。張啓楷4月19日出席國民黨副主席季麟連在嘉義市經國新城、精忠新城舉辦團結座談會，沒想到卻在經國新城一帶人行道當街尿尿，但事發地東、西邊距離200公尺處，各有一間便利超商且有廁所，步行約3分鐘就可抵達。張啓楷說，這件事是他做的不對，當天行程一個接著一個，身體不適一時也找不到廁所，但是不管理由是什麼，他身為一位公眾人物，更是想為嘉義市服務的人，都應該以身作則，他要向嘉義市的市民誠心地道歉張啓楷表示，市民的提醒就是監督，他虛心接受。 以後會更嚴格地要求自己從小地方做起。這件事也讓他深深地反省，做一個市長，是犯了錯就要坦白面對、立即改正。他希望嘉義市的市民看到的，是一位勇於認錯、願意改進的張啟楷。 他希望這場選舉能夠回歸專業跟理性，請給張啟楷一個服務嘉義市市民的機會。 謝謝大家。