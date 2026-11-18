10月機車銷售排行榜來了！暑期購車的旺季已經結束，因此整體機車市場總銷量也跟著衰退，幾乎各大廠牌的銷量也都跟著減少，然而其中雖然光陽、三陽依舊是市佔率排行前二的品牌，不過10月銷售排行榜中，山葉Yamaha旗下的Jog125卻是打出漂亮的成績，以月銷量4293台，賣贏光陽最新神車「新K1特仕版」以及三陽熱門車款「Jet SL」等，不少機車族也都狂讚該台車「低調好騎」、「價格經濟又實惠」，現在官網入手最低價更是不用4萬7000元就能騎回家！
暑期購車熱潮結束！各大廠牌10月銷售幾乎都衰退
根據《U-Car》報導，隨著時序進入2026第四季的第一個月份，也代表暑假期間購車旺季已經結束，10月掛牌數6萬132輛，跟9月整體銷量成績相比有14.3%的下滑，跟去年同期相比也有7.1%的退步，所有品牌幾乎都在這個月交車數量減少。
在機車品牌市佔率的部分，基本上也是沒有太大變動，三陽依舊是冠軍，月銷量2萬6362輛，市佔率遙遙領先43.8%；光陽月銷量1萬5051輛，市佔率25%排名第二；第三名則是Yamaha，月銷量1萬1453輛，市佔率19%；至於第四名及第五名依舊是「Gogoro（2917輛/市佔率4.9%）」以及「台鈴Suzuki/eReady（1820輛/市佔率3%）」。
三陽雙迪爵稱霸排行榜！第三名山葉神車Jog125超猛：賣贏Jet SL、新K1
在機車熱門車款銷售排行榜中，三陽的迪爵雙雄依舊霸佔冠亞軍，沒有任何對手，胖瘦迪爵兩種車型賣出超過一萬台的成績，依舊是三陽機車的銷售主力；但值得注意的是，品牌市佔率輸給光陽的山葉，卻憑旗下的神車Jog125搶下第三名的位置，月銷量4293輛，甚至還領先三陽第四名的Jet SL+158的3334輛以及第五名的光陽新K1 150特仕版賣出的3310輛，差距都是接近一千輛之多，非常不簡單。
這台Jog 125一直以來都是山葉的銷售主力，從2020推出之後就一直在台灣機車市場默默耕耘，即便在兩大品牌夾擊下依舊可以生存，顯見在機車族之間的口碑有多好，近幾年包括2024年奪下年度熱銷車款第三名、去年2025更是只輸給三陽全新迪爵拿下亞軍，今年有沒有望繼續蟬聯前三名寶座，就要看第四季成績出爐才會知曉。
山葉神車Jog 125入手最低不用4萬7！機車族騎過回不去：價格太甜
根據山葉官網介紹，Jog 125主打輕巧低座位，全車只有91公斤、73.5低底盤設計，就是希望嬌小的民眾也可以輕鬆駕馭機車，是一台希望能夠陪伴機車族採買、通勤代步的國民車。目前官網在11月推出40週年歡慶活動，原本一台建議售價6萬6千元，不過如果汰舊換新加上活動優惠的話，最低只要4萬6700元就可以把Jog125騎回家，活動只到月底，想買的民眾手腳可要快！
實際查看Jog 125在各大社群的評價，不少車主都表示「只能說耐操又好騎的就是這台，重點是價格太甜」、「Jog 125根本就是機車市場低調的好車，內行人都知道通勤專用方便又便宜」、「山葉的品質很好，小毛病很少」、「品質好、輕巧靈活好騎、安靜、性能夠用，Jog 125通通都有做到」、「買菜車、通勤車首選，價格甜又好騎真的很推薦」。
資料來源：《U-Car》、Yamaha山葉官網
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根據《U-Car》報導，隨著時序進入2026第四季的第一個月份，也代表暑假期間購車旺季已經結束，10月掛牌數6萬132輛，跟9月整體銷量成績相比有14.3%的下滑，跟去年同期相比也有7.1%的退步，所有品牌幾乎都在這個月交車數量減少。
在機車品牌市佔率的部分，基本上也是沒有太大變動，三陽依舊是冠軍，月銷量2萬6362輛，市佔率遙遙領先43.8%；光陽月銷量1萬5051輛，市佔率25%排名第二；第三名則是Yamaha，月銷量1萬1453輛，市佔率19%；至於第四名及第五名依舊是「Gogoro（2917輛/市佔率4.9%）」以及「台鈴Suzuki/eReady（1820輛/市佔率3%）」。
在機車熱門車款銷售排行榜中，三陽的迪爵雙雄依舊霸佔冠亞軍，沒有任何對手，胖瘦迪爵兩種車型賣出超過一萬台的成績，依舊是三陽機車的銷售主力；但值得注意的是，品牌市佔率輸給光陽的山葉，卻憑旗下的神車Jog125搶下第三名的位置，月銷量4293輛，甚至還領先三陽第四名的Jet SL+158的3334輛以及第五名的光陽新K1 150特仕版賣出的3310輛，差距都是接近一千輛之多，非常不簡單。
這台Jog 125一直以來都是山葉的銷售主力，從2020推出之後就一直在台灣機車市場默默耕耘，即便在兩大品牌夾擊下依舊可以生存，顯見在機車族之間的口碑有多好，近幾年包括2024年奪下年度熱銷車款第三名、去年2025更是只輸給三陽全新迪爵拿下亞軍，今年有沒有望繼續蟬聯前三名寶座，就要看第四季成績出爐才會知曉。
根據山葉官網介紹，Jog 125主打輕巧低座位，全車只有91公斤、73.5低底盤設計，就是希望嬌小的民眾也可以輕鬆駕馭機車，是一台希望能夠陪伴機車族採買、通勤代步的國民車。目前官網在11月推出40週年歡慶活動，原本一台建議售價6萬6千元，不過如果汰舊換新加上活動優惠的話，最低只要4萬6700元就可以把Jog125騎回家，活動只到月底，想買的民眾手腳可要快！