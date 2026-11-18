我是廣告 請繼續往下閱讀

暑期購車熱潮結束！各大廠牌10月銷售幾乎都衰退

10月掛牌數6萬132輛，跟9月整體銷量成績相比有14.3%的下滑

▲暑假期間購車旺季已經結束，10月掛牌數6萬132輛，跟9月整體銷量成績相比有14.3%的下滑。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

三陽雙迪爵稱霸排行榜！第三名山葉神車Jog125超猛：賣贏Jet SL、新K1

品牌市佔率輸給光陽的山葉，卻憑旗下的神車Jog125搶下第三名的位置，月銷量4293輛，甚至還領先三陽第四名的Jet SL+158的3334輛以及第五名的光陽新K1 150特仕版賣出的3310輛

近幾年包括2024年奪下年度熱銷車款第三名、去年2025更是只輸給三陽全新迪爵拿下亞軍

▲山葉旗下車款Jog 125在10月銷售排行榜排名第三名，在雙品牌眾多車款夾擊下殺出重圍，在機車市場深受不少民眾喜愛。（圖/山葉官網）

山葉神車Jog 125入手最低不用4萬7！機車族騎過回不去：價格太甜

不過如果汰舊換新加上活動優惠的話，最低只要4萬6700元就可以把Jog125騎回家，活動只到月底，想買的民眾手腳可要快！