🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值五六日」是11月20日至11月22日。（圖／業者提供）

▲7-11御料小館指定商品任選買2送2。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家便利商店「5天5好康」是11月20日至11月24日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是11月18日至11月22日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP在11月19日上午9時開賣心樸鮮凍非基因改造玉米粒400克49元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP在11月19日上午9時開賣義美綜合火鍋料99元。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」是周五至周日（11月20日至11月22日），換算成單件特價，本周亮點是御料小館系列多款任選買2送2，是平常少見的折扣，且品項還不少，，很適合放一些在冷凍庫當常備品，像是晚餐加菜、半夜肚子餓想吃宵夜，或是來不及準備小孩早餐，都能快速加熱上桌。全家連續「5天5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是11月20日至11月24日，平均特價來看，門市「限時殺5日」是11月18日至11月22日，共6款商品買一送一，換算成單件特價，美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。