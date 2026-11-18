🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」是周五至周日（11月20日至11月22日），換算成單件特價， 可口可樂纖維+ 18元、乳酸棒棒冰13元、不倒翁切達起司風味炒麵38元、家樂氏格格脆／玉米片10元。
本周亮點是御料小館系列多款任選買2送2，是平常少見的折扣，且品項還不少，包括火腿肉絲蛋炒飯平均25元，以及奶油培根義大利麵、嫩雞塊、豆乳雞平均特價23元，很適合放一些在冷凍庫當常備品，像是晚餐加菜、半夜肚子餓想吃宵夜，或是來不及準備小孩早餐，都能快速加熱上桌。
🟡全家便利商店
全家連續「5天5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是11月20日至11月24日，平均特價來看， Cheers氣泡水16元、金杏花生頌雪糕20元、曠世奇派蘭姆葡萄雪糕28元、辛拉麵25元、人蔘雞精38元、2.2L天然水18元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是11月18日至11月22日，共6款商品買一送一，換算成單件特價， 辛炒麵38元、味覺酷Q彌軟糖33元、喬亞無糖黑咖啡15元、KitKat流心焦糖威化巧克力25元、安城湯麵25元、辛香菇杯麵25元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，11月19日上午9時開賣心樸鮮凍非基因改造玉米粒400克49元，義美綜合火鍋料99元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」是周五至周日（11月20日至11月22日），換算成單件特價， 可口可樂纖維+ 18元、乳酸棒棒冰13元、不倒翁切達起司風味炒麵38元、家樂氏格格脆／玉米片10元。
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