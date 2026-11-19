全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）正式登場，大聯盟也搭上這波熱潮。MLB台灣官方社群推出「GTA 5到GTA 6」球星今昔對照，集結王建民、大谷翔平（Shohei Ohtani）、賈吉（Aaron Judge）與楚奧特（Mike Trout）等人，把遊戲等待史變成一部棒球時光機。《GTA 5》於2013年問世，《GTA 6》直到2026年11月19日才正式推出，前後相隔超過13年。MLB台灣在官方Instagram貼文寫道：「從洛聖都到罪惡城市，13年間這些球員們都改變了多少呢？」
王建民從王牌變教練 大谷由日職新人登上世界之巔
台灣版貼文的第一位主角就是王建民。2013年《GTA 5》推出時，他仍披著中華隊戰袍，在經典賽兩度先發合計投出12局無失分；13年後，王建民已從投手丘上的國家隊王牌，轉變為指導新生代投手的教練，外貌卻幾乎沒有改變，也讓球迷笑稱「王大哥有變嗎？」
大谷翔平的對照更能呈現13年的漫長跨度。2013年是他加盟日本火腿的新人球季，當時還是備受期待的18歲「二刀流」新秀；如今已穿上洛杉磯道奇戰袍，成為大聯盟門面球星。從日職菜鳥到世界棒壇最具代表性的人物，大谷幾乎用整段職業生涯，陪玩家等到《GTA 6》。
輪播中還藏有一組相當可愛的對照。2013年的克羅－阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）只是穿著小熊球衣、拿著球棒的小球迷；到了2026年，他已真正成為芝加哥小熊主力球員。13年前只能在場邊憧憬大聯盟，如今自己已是被放進官方貼文的球星。
賈吉從選秀新人變洋基隊長 楚奧特仍留在天使
2013年同樣是賈吉被洋基於選秀會首輪挑中的一年，當年照片中的他戴著洋基選秀帽、尚未踏上大聯盟；如今已從潛力新秀成長為紐約門面及隊長，身分與地位不可同日而語。
楚奧特則呈現另一種時間感。《GTA 5》上市時，他已是天使最耀眼的年輕巨星；等到《GTA 6》推出，35歲的他仍穿著同一支球隊的球衣。球迷除了笑稱「Trout還是沒變」，也無奈指出，天使在兩代遊戲上市之間僅闖進一次季後賽，意外成為貼文最心酸的彩蛋。
另一名入選的老將韋蘭德（Justin Verlander），2013年早已是賽揚獎等級強投，13年後仍站在投手丘上。對一般球員而言，13年幾乎足以涵蓋完整職業生涯，韋蘭德卻從《GTA 5》一路投到《GTA 6》，也讓這組對照格外驚人。
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台灣版貼文的第一位主角就是王建民。2013年《GTA 5》推出時，他仍披著中華隊戰袍，在經典賽兩度先發合計投出12局無失分；13年後，王建民已從投手丘上的國家隊王牌，轉變為指導新生代投手的教練，外貌卻幾乎沒有改變，也讓球迷笑稱「王大哥有變嗎？」
大谷翔平的對照更能呈現13年的漫長跨度。2013年是他加盟日本火腿的新人球季，當時還是備受期待的18歲「二刀流」新秀；如今已穿上洛杉磯道奇戰袍，成為大聯盟門面球星。從日職菜鳥到世界棒壇最具代表性的人物，大谷幾乎用整段職業生涯，陪玩家等到《GTA 6》。
輪播中還藏有一組相當可愛的對照。2013年的克羅－阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）只是穿著小熊球衣、拿著球棒的小球迷；到了2026年，他已真正成為芝加哥小熊主力球員。13年前只能在場邊憧憬大聯盟，如今自己已是被放進官方貼文的球星。
賈吉從選秀新人變洋基隊長 楚奧特仍留在天使
2013年同樣是賈吉被洋基於選秀會首輪挑中的一年，當年照片中的他戴著洋基選秀帽、尚未踏上大聯盟；如今已從潛力新秀成長為紐約門面及隊長，身分與地位不可同日而語。
楚奧特則呈現另一種時間感。《GTA 5》上市時，他已是天使最耀眼的年輕巨星；等到《GTA 6》推出，35歲的他仍穿著同一支球隊的球衣。球迷除了笑稱「Trout還是沒變」，也無奈指出，天使在兩代遊戲上市之間僅闖進一次季後賽，意外成為貼文最心酸的彩蛋。
另一名入選的老將韋蘭德（Justin Verlander），2013年早已是賽揚獎等級強投，13年後仍站在投手丘上。對一般球員而言，13年幾乎足以涵蓋完整職業生涯，韋蘭德卻從《GTA 5》一路投到《GTA 6》，也讓這組對照格外驚人。