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▲高國豪過去在攻城獅待了6年，今年才轉隊至台鋼獵鷹。（圖／翻攝自高國豪IG@kaooscar）

職籃PLG台鋼獵鷹球星高國豪再陷桃色風波！他的老婆昨（18）日晚間突在社群平台Threads公開新竹地方法院侵害配偶權判決書，指控高國豪今年初偷吃已婚人妻。判決揭露兩人不僅互傳半裸浴巾自拍與私密照，更有多段露骨鹹濕對話，新竹地院審理後判處小三須賠償25萬元。高國豪先前才因「私約二嫂」及兄弟街頭互毆事件屢登新聞版面，昨晚又遭正宮爆料偷吃人妻，高妻在Threads分享侵害配偶權的判決書，更不滿地說：「台灣的法律真的很保護加害者，但也沒關係，我是原告A」，自曝就是案中提告的元配。根據判決書內容，原告A（高妻）與訴外人D（高國豪）結婚並育有一名未成年子女。原告指控，被告B（小三）在明知高國豪已婚的情況下，仍自今（2026）年1月26日起透過通訊軟體LINE頻繁與其互動，嚴重破壞婚姻圓滿，因此怒告侵害配偶權並求償100萬元精神慰撫金。判決書詳列兩人自1月26日至2月1日間的露骨對話。高國豪曾傳訊挑逗「濕答答」、「真的很有感覺齁」、「妳自己這樣還會想要嗎？在老公不在的情況下」、「顧小孩情況下想要了？」；小三則嬌嗔回應「恩～每次看球」、「本來不會的，看到你就又想到」、「你真的很討厭，哪有人這樣引誘別人的」等敏感字眼，期間雙方也進行過視訊通話。除了文字調情，小三更於1月27日上午沐浴後，傳送一張「包裹著浴巾、濕頭髮」的半裸自拍照給高國豪，並稱「我今天給你一張所以你欠我一張照片」、「遲交要給利息」，高國豪隨即於當天深夜回傳2張親密照。事後高妻透過Instagram私訊質問，小三並未否認，反而低姿態回覆「我想當面道歉」、「因為我最近也跟我老公談這件事情，我真的對你很抱歉」。不過在法院審理期間，小三極力辯稱雙方自始至終僅止於通訊軟體上的文字往來，從未單獨見面、出遊或發生實際性行為，且強調性暗示話題多由男方主動開啟，請求法官從輕酌定賠償金額。新竹地院法官勘驗對話譯文與照片後認為，現有證據雖不足以證明兩人有實體性交行為，但小三明知對方已婚仍傳送半裸浴巾照，且雙方對話極為親暱鹹濕，已明顯超越一般異性朋友的正常社交界線，侵害原告配偶權情節重大。法官審酌雙方學經歷、經濟狀況及加害程度後，判決小三應賠償高妻新台幣25萬元，全案仍可上訴。現年28歲的高國豪是台灣知名職業籃球運動員，場上主打後衛。他早在松山高中時期便大放異彩，曾率隊奪下兩座HBL冠軍並兩度榮膺總冠軍賽MVP，隨後旅美挑戰NCAA一級舞台。返台後他加入新竹攻城獅並簽下5年3500萬元頂薪合約，奪得PLG首季年度新人王及多屆年度第一隊、防守第一隊殊榮，今年9月才轉戰台鋼獵鷹。