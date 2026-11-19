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15元手續費不想給銀行！用戶「領現金存錢」省錢爆共鳴

存款戶頭目前沒有免手續優惠，因此若要將資金轉移到其他銀行帳戶，為了避免被扣手續費，會直接到ATM提領現金，再將錢存進另一個帳戶中

▲有民眾為了省下銀行手續費，透過提領現金，再轉帳至其他戶頭方式省錢。（圖／記者陳明安攝）

不只領現金存錢！省15元手續費還有這招

▲目前台灣銀行跨行交易都會收取手續費用，一般跨行提款每筆5元、跨行存款則是15元，跨行轉帳則依金額收取不同費用。（示意圖／記者徐銘穗攝）

省跨行手續費「領錢再存款」小心！過來人被銀行關切

台灣各大銀行跨行交易常會收取每筆15元手續費，讓不少精打細算的民眾想盡辦法省錢。，也能省去手續費問題。一名網友近日在Threads發文，表示「真的會有人跟我一樣不想被扣手續費，所以先領錢再匯到其他銀行的嗎？」坦言，「為什麼這麼麻煩就是不希望動到這筆錢，所以有手續費就會警惕我自己」。貼文曝光後，隨即引來不少台灣人共鳴，「股票可以賠，但是這15塊我不能認」、「我就是！沒有跨行轉帳優惠，之前就每天去領錢再去存到別的帳號」、「寧願跑一趟也不要被扣手續費」、「真的…一次15，100次就1500了」。至於怎麼省15元手續費，部分用戶也提供其他妙招，但各家平台適用銀行、免費額度、提領條件有所不同，是否能完全除去手續費，實際依照各平台規定為準。據了解，目前台灣銀行跨行交易都會收取手續費用，一般跨行提款每筆5元、跨行存款則是15元。跨行轉帳部分則依金額收取不同費用，其中500元以下每日享一次0元手續費，不過多數金融機構都有提供各類減免方案，例如薪資轉帳客戶、數位帳戶使用者及弱勢族群等。不過曾有民眾坦言，不斷透過「提領現金又存帳戶」方式省手續費，反而被銀行打電話關切，「銀行客服還會打來問，您帳戶金錢流轉，請問是有什麼用途嗎，都是您本人的帳戶嗎」、「我還因為這樣被銀行打電話來問過，問我為什麼不用轉帳的」。事實上，銀行依據規範會針對異常金流進行監控，存款帳戶內若常有多筆小額轉出入交易，近似測試行為者；短期間內密集使用銀行之電子服務或設備，與客戶日常交易習慣明顯不符者，都能按照標準認定是異常帳戶。但警方強調，銀行聯繫客戶是基於關心，只要資金來源使用正當又能合理解釋，便不用太過擔心。