全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）終於在今（19）日凌晨0時正式解鎖！不少玩家早已提前下載遊戲，準備第一時間進入全新的罪惡都市（Vice City），但對第一次接觸《GTA》系列的新手來說，面對龐大的開放世界，可能連第一步該做什麼都不知道。其實比起一開始就急著偷車、搶銀行，先熟悉遊戲設定、雙主角故事及基本操作，才能更順利展開冒險。《NOWNEWS今日新聞》整理《GTA 6》首日開玩6大注意事項，讓新手少走冤枉路。
《GTA 6》今天凌晨0時解鎖！PS5、Xbox 玩家即刻開玩
根據 Rockstar Games 官方公告，《GTA 6》於2026年11月19日凌晨0時，依各地當地時間正式解鎖，台灣玩家從今天凌晨就能開始遊玩。首發平台為 PS5 及 Xbox Series X／S，目前尚未公布PC版本的上市日期。
《GTA 6》故事舞台設定於以美國佛羅里達州為靈感的雷歐奈達州，並帶領玩家重返經典的罪惡都市。這次由 Jason 與 Lucia 兩名角色帶領玩家展開新的犯罪冒險。值得注意的是，《GTA》系列雖然有不少跨作品彩蛋，但各代主要故事並非完全連續，因此即使從來沒玩過《GTA 5》，也能直接從《GTA 6》開始認識新角色與故事。
《GTA 6》新手第一天先做什麼？6大注意事項一次看
📌第一件事：確認遊戲下載、更新完成
《GTA 6》已於11月10日開放數位版預先下載，首次啟動前，建議先確認遊戲已完整安裝，以及主機是否有待完成的遊戲更新，避免準備開玩時才發現還有檔案需要下載。
如果無法順利啟動，可以先檢查 PS5 或 Xbox 的下載佇列、網路連線及遊戲授權狀態，不必急著刪除遊戲重新安裝。
📌第二件事：先調整字幕、操作與鏡頭設定
進入遊戲後，別急著跳過設定畫面。建議先查看字幕、鏡頭靈敏度、音量與控制器設定，尤其第一次玩《GTA》的玩家，可以依自己的習慣調整操作方式。
《GTA 6》PS5 版本支援 DualSense 控制器的觸覺回饋功能，官方也確認玩家可以透過協助工具調整相關效果。如果不習慣震動或特定操作回饋，可以先調整到適合自己的設定。
📌第三件事：先認識 Jason、Lucia，不急著跳過劇情
《GTA 6》的一大看點，就是 Jason 與 Lucia 這對犯罪搭檔的故事。兩人因一場失控的犯罪行動，捲入橫跨雷歐奈達州的陰謀，必須學會互相信任，才能在充滿危險的環境中生存。
對第一次接觸系列的玩家而言，建議先跟著遊戲開場了解角色背景與故事發展，不必一進入遊戲就急著尋找最快賺錢的方法。尤其《GTA》系列向來擅長透過角色對話、過場動畫與任務細節呈現劇情，放慢腳步體驗故事，也是遊戲的重要樂趣。
📌第四件事：先跟著初期任務，熟悉開車與基本操作
不少玩家對《GTA》的第一印象，就是可以在街上隨意開車、與警察追逐，甚至進行各種犯罪活動。但對新手來說，與其急著在城市裡橫衝直撞，不如先依照遊戲初期的任務引導，逐步熟悉移動、駕駛、互動與戰鬥操作。
建議剛開始先以熟悉操作為主，不必急著挑戰高難度活動，也不要為了模仿網路上的刺激玩法，忽略遊戲本身的任務提示。等到熟悉操作與任務流程後，再自由探索城市，通常會更容易享受開放世界的樂趣。
📌第五件事：探索罪惡都市，別急著把遊戲當成競速賽
《GTA》系列最大的魅力之一，就是讓玩家自由探索虛擬城市。《GTA 6》以雷歐奈達州為舞台，除了罪惡都市的海灘、街道與夜生活，也能看到不同風格的郊區與自然環境。
新手可以在遊戲允許自由探索後，先熟悉周遭街道、地圖標示與重要地點，看看有哪些活動或互動內容。其實玩《GTA》不一定要一直犯罪，有時候只是開著車、聽著遊戲電台，在城市裡欣賞風景，也能感受到這個系列與一般動作遊戲最大的不同。
📌第六件事：留意存檔方式、遊戲金錢及網路暴雷
《GTA 6》上市第一天，社群平台勢必陸續出現劇情影片、任務攻略及彩蛋分享。若不希望提前知道故事發展，建議暫時避免搜尋結局或重要角色相關關鍵字，也可以關閉社群平台可能出現的劇透內容。
另外，正式開始冒險後，應先確認遊戲如何儲存進度、有哪些消費與裝備取得方式，避免在尚未熟悉系統前，就急著花費大量遊戲內金錢。尤其第一次接觸《GTA》系列的玩家，不必急著追求最快通關或最強裝備，按照自己的步調探索，才能慢慢發現遊戲世界裡的細節。
《GTA 6》沒玩過前作也能入坑！新手不用急著破關
《GTA 5》自2013年推出以來，陪伴玩家走過13年，不少人從學生時期一路玩到出社會，如今終於迎來新作。不過，對第一次踏進《GTA》世界的玩家來說，其實不需要先把歷代作品全部破關，也不必急著追上老玩家的進度。
《GTA 6》的魅力不只有槍戰、犯罪與飛車追逐，更在於玩家可以用自己的方式體驗一座虛擬城市。有人喜歡研究劇情，有人熱衷探索地圖，也有人只是想開著車、聽音樂、欣賞海邊日落。因此，新手第一天最重要的事情，或許不是完成多少任務、賺到多少遊戲幣，而是找到自己喜歡的玩法，好好享受這場等待13年的全新冒險。
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根據 Rockstar Games 官方公告，《GTA 6》於2026年11月19日凌晨0時，依各地當地時間正式解鎖，台灣玩家從今天凌晨就能開始遊玩。首發平台為 PS5 及 Xbox Series X／S，目前尚未公布PC版本的上市日期。
《GTA 6》故事舞台設定於以美國佛羅里達州為靈感的雷歐奈達州，並帶領玩家重返經典的罪惡都市。這次由 Jason 與 Lucia 兩名角色帶領玩家展開新的犯罪冒險。值得注意的是，《GTA》系列雖然有不少跨作品彩蛋，但各代主要故事並非完全連續，因此即使從來沒玩過《GTA 5》，也能直接從《GTA 6》開始認識新角色與故事。
📌第一件事：確認遊戲下載、更新完成
《GTA 6》已於11月10日開放數位版預先下載，首次啟動前，建議先確認遊戲已完整安裝，以及主機是否有待完成的遊戲更新，避免準備開玩時才發現還有檔案需要下載。
如果無法順利啟動，可以先檢查 PS5 或 Xbox 的下載佇列、網路連線及遊戲授權狀態，不必急著刪除遊戲重新安裝。
📌第二件事：先調整字幕、操作與鏡頭設定
進入遊戲後，別急著跳過設定畫面。建議先查看字幕、鏡頭靈敏度、音量與控制器設定，尤其第一次玩《GTA》的玩家，可以依自己的習慣調整操作方式。
《GTA 6》PS5 版本支援 DualSense 控制器的觸覺回饋功能，官方也確認玩家可以透過協助工具調整相關效果。如果不習慣震動或特定操作回饋，可以先調整到適合自己的設定。
📌第三件事：先認識 Jason、Lucia，不急著跳過劇情
《GTA 6》的一大看點，就是 Jason 與 Lucia 這對犯罪搭檔的故事。兩人因一場失控的犯罪行動，捲入橫跨雷歐奈達州的陰謀，必須學會互相信任，才能在充滿危險的環境中生存。
對第一次接觸系列的玩家而言，建議先跟著遊戲開場了解角色背景與故事發展，不必一進入遊戲就急著尋找最快賺錢的方法。尤其《GTA》系列向來擅長透過角色對話、過場動畫與任務細節呈現劇情，放慢腳步體驗故事，也是遊戲的重要樂趣。
📌第四件事：先跟著初期任務，熟悉開車與基本操作
不少玩家對《GTA》的第一印象，就是可以在街上隨意開車、與警察追逐，甚至進行各種犯罪活動。但對新手來說，與其急著在城市裡橫衝直撞，不如先依照遊戲初期的任務引導，逐步熟悉移動、駕駛、互動與戰鬥操作。
建議剛開始先以熟悉操作為主，不必急著挑戰高難度活動，也不要為了模仿網路上的刺激玩法，忽略遊戲本身的任務提示。等到熟悉操作與任務流程後，再自由探索城市，通常會更容易享受開放世界的樂趣。
📌第五件事：探索罪惡都市，別急著把遊戲當成競速賽
《GTA》系列最大的魅力之一，就是讓玩家自由探索虛擬城市。《GTA 6》以雷歐奈達州為舞台，除了罪惡都市的海灘、街道與夜生活，也能看到不同風格的郊區與自然環境。
新手可以在遊戲允許自由探索後，先熟悉周遭街道、地圖標示與重要地點，看看有哪些活動或互動內容。其實玩《GTA》不一定要一直犯罪，有時候只是開著車、聽著遊戲電台，在城市裡欣賞風景，也能感受到這個系列與一般動作遊戲最大的不同。
📌第六件事：留意存檔方式、遊戲金錢及網路暴雷
《GTA 6》上市第一天，社群平台勢必陸續出現劇情影片、任務攻略及彩蛋分享。若不希望提前知道故事發展，建議暫時避免搜尋結局或重要角色相關關鍵字，也可以關閉社群平台可能出現的劇透內容。
另外，正式開始冒險後，應先確認遊戲如何儲存進度、有哪些消費與裝備取得方式，避免在尚未熟悉系統前，就急著花費大量遊戲內金錢。尤其第一次接觸《GTA》系列的玩家，不必急著追求最快通關或最強裝備，按照自己的步調探索，才能慢慢發現遊戲世界裡的細節。
《GTA 5》自2013年推出以來，陪伴玩家走過13年，不少人從學生時期一路玩到出社會，如今終於迎來新作。不過，對第一次踏進《GTA》世界的玩家來說，其實不需要先把歷代作品全部破關，也不必急著追上老玩家的進度。
《GTA 6》的魅力不只有槍戰、犯罪與飛車追逐，更在於玩家可以用自己的方式體驗一座虛擬城市。有人喜歡研究劇情，有人熱衷探索地圖，也有人只是想開著車、聽音樂、欣賞海邊日落。因此，新手第一天最重要的事情，或許不是完成多少任務、賺到多少遊戲幣，而是找到自己喜歡的玩法，好好享受這場等待13年的全新冒險。