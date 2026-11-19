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▲若12月1日前勞資雙方未能達成共識，自由市場簽約與交易將全面凍結，明年春訓與例行賽也將面臨停擺。（圖／美聯社／達志影像）

大聯盟30隊老闆會議18日（台灣時間19日）在紐約舉行，主席曼弗瑞德（Rob Manfred）公開表明，資方不會放棄薪資上限與下限制度，甚至直言：「我無法想像老闆們會批准一份不包含上、下限的協議。」球員工會隨即強硬反擊，隨著現行勞資協議即將到期，MLB預計於美國時間12月2日進入封館，2027年球季也面臨威脅。本次紐約老闆會議的核心焦點，全數圍繞在即將於。由於資方與球員工會在關鍵經濟制度上存在巨大鴻溝，外界普遍預期老闆們極可能在協議到期後立即啟動「封館（Lockout）」。一旦封館正式啟動，所有大聯盟球員都將被禁止進入球團訓練與復健設施、也不得與球團教練或人員聯繫；更令球迷與球星焦慮的是，而引爆這場世紀對決的最大導火線，正是資方極力推動的「薪資上限制度（Salary Cap）」2028年賽季起，規定各隊團隊總年俸必須嚴格控制在2億5820萬美元（約411億日圓）的「上限」與1億8020萬美元（約287億日圓）的「下限」之間。對此，曼弗瑞德在記者會上毫無退讓餘地地表示：「我完全無法想像老闆們會同意一份沒有薪資上限與下限的新合約。」他甚至點名批評球員工會數月來只會把資方提案貼上「免談」標籤、卻未提出任何實質經濟對案，強調老闆們對推動這套制度有著堅定不移的決心。面對曼弗瑞德的公開喊話，球員工會暫定執行長梅耶（Bruce Meyer）迅速發布措辭極為嚴厲的官方聲明反擊：「大聯盟根本缺乏真誠談判的態度！他們強硬要求必須以大幅削減球員總薪資、剝奪球員簽署保障合約權利這種徹底顛覆制度的改革作為前提，否則拒絕進行任何經濟層面的協商。」梅耶更毫不留情地撕開資方所謂「維持競爭平衡」的包裝，直指問題核心：「所有人都不要對老闆們推動這套制度的真正動機抱有任何幻想。距離12月1日勞資協議到期大限只剩下不到兩週時間，大聯盟上一次強推薪資上限曾引發1994年世界大賽取消的歷史慘劇；如今資方與工會再度在相同的死結上正面對撞，不僅可能迫使各隊趕在12月1日前夕上演瘋狂搶人簽約潮，大聯盟進入全面封館幾乎已成為難以逆轉的現實。