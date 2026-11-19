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美國聯準會（Fed）會議紀錄釋出鷹派訊號，理事華勒（Christopher Waller）呼籲考慮12月升息，另一方面，投資人持續消化輝達財報（Nvidia）並等待Anthropic首次公開募股（IPO）定價，美股主要指數週三收盤漲跌互見。綜合《CNBC》等外媒報導，雖然輝達公布的第三季獲利、營收，均超出分析師預期，還上調了截至2028年1月的財年營收預期，預計將年增75%，但當天股價仍以跌作收，Great Valley Advisor Group 的首席市場策略師帕內爾（Eric Parnell）認為，市場仍處於調整過程，會像過去一樣逐步適應。不過，帕內爾也坦言，就更廣泛的人工智慧（AI）交易而言，資本支出和債務融資相關的挑戰並沒有改變，而且可能短期內也不會有：「在當前AI建設、投資蓬勃發展的環境下，盈利增長稍有放緩，就足以迅速拉低這類股票的股價。我認為這種波動不僅會持續下去，而且還可能在2027年至2028年加劇。」18日收盤，美股道瓊工業指數下跌561.25點或1.11%，收50198.17點；標普500指數微挫16.90點或0.23%，收7323.63點；那斯達克指數上漲101.50點或0.42%，收24429.88點；費城半導體指數則微升9.92點或0.10%，收在9652.80點。焦點個股方面，當天輝達股價跌幅為2.89%，每股收在150.96美元。接下來，市場將焦點放在AI巨頭Anthropic的首次公開招股（IPO）定價、週四在那斯達克掛牌後的股價表現，報導引述消息人士透露，Anthropic的IPO定價為每股83美元，高於預期區間。